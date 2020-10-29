Эксперты рассказали, что такое осознанный секс

Об осознанности и ее преимуществах слышали многие, но о том, чем она полезна в спальне, знают не все. Осознанность снижает тревожность, помогает справиться со страхами, а практика осознанного секса может вывести сексуальную жизнь на новый эмоциональный уровень.

Психолог Брайони Лео определяет его как «секс, который помогает вам фокусироваться на том, чтобы присутствовать в моменте и обращать внимание на ваши физические и эмоциональные переживания, а также на переживания вашего партнера».

«Это может быть ваш обычный опыт, но осознанный секс, как и осознанность в целом, побуждает нас быть сосредоточенными и осознанными в настоящий момент», – приводит слова доктора Лео газета Metro.

По ее словам, концентрация на моменте очень полезна, так как секс часто связан с массой ожиданий, из-за чего мы можем упустить часть удовольствия из-за беспокойств (к примеру, как мы выглядим), из-за размышлений о чем-то постороннем (что мы должны делать завтра на работе).

Брайони предупреждает, что есть два момента, когда осознанный секс может быть не совсем позитивным. Когда кто-либо в паре переживает трудное эмоциональное состояние или последствия сексуальной травмы/физиологических изменений (например, родовая травма).

«Осознанный секс побуждает нас по-настоящему соединиться с нашими эмоциями и телом, быть уязвимыми и открытыми. Но если отношения складываются не очень хорошо, если в них нет доверия, это может быть бесполезным: мы не почувствуем себя эмоционально в безопасности с нашим партнером или не сможем полностью расслабиться», – объяснила она.

Исследования показали, что наши мысли блуждают во время секса где угодно, только не в моменте. Причем мужчины обычно беспокоятся о работе, а женщины сосредотачиваются на своей внешности. Хотя эти мысли совершенно естественны, осознанный секс возвращает вас в момент, чтобы усилить связь с партнером.

Аннабель Найт, эксперт по сексу и отношениям, говорит, что осознанный секс может стать толчком к новым уровням ощущений.

«Во время секса всевозможные заботы могут создавать стресс, затрудняя ваше возбуждение. Если мы лучше справимся со стрессом до момента близости, то с большей вероятностью испытаем новые ощущения. Осознанность или то, что некоторые люди называют медитацией, – это все о том, как научиться оттачивать состояние здесь и сейчас – поцелуй, прикосновение или другое ощущение, – помочь себе быть более присутствующим. Ведь для многих секс сегодня стал стрессом», – добавила Найт.

Эксперт уверена, что тренировка ума и концентрация на моменте может внести в отношения новизну сродни той, что вы испытывали в период знакомства. Так вы сможете освежить свою сексуальную жизнь и сделать ее такой же захватывающей, как и в первый раз, когда вы только встретились со своим партнером.

Психолог пояснила, что осознанность естественным образом уменьшает стресс, поскольку помогает активировать парасимпатическую нервную систему. Это, в свою очередь, уравновешивает симпатическую нервную систему, которая отвечает за реакцию на стресс.