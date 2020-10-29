Эксперты рассказали, что такое осознанный секс

Об осознанности и ее преимуществах слышали многие, но о том, чем она полезна в спальне, знают не все. Осознанность снижает тревожность, помогает справиться со страхами, а практика осознанного секса может вывести сексуальную жизнь на новый эмоциональный уровень.
Психолог Брайони Лео определяет его как «секс, который помогает вам фокусироваться на том, чтобы присутствовать в моменте и обращать внимание на ваши физические и эмоциональные переживания, а также на переживания вашего партнера».
«Это может быть ваш обычный опыт, но осознанный секс, как и осознанность в целом, побуждает нас быть сосредоточенными и осознанными в настоящий момент», – приводит слова доктора Лео газета Metro.
По ее словам, концентрация на моменте очень полезна, так как секс часто связан с массой ожиданий, из-за чего мы можем упустить часть удовольствия из-за беспокойств (к примеру, как мы выглядим), из-за размышлений о чем-то постороннем (что мы должны делать завтра на работе).
Брайони предупреждает, что есть два момента, когда осознанный секс может быть не совсем позитивным. Когда кто-либо в паре переживает трудное эмоциональное состояние или последствия сексуальной травмы/физиологических изменений (например, родовая травма).
«Осознанный секс побуждает нас по-настоящему соединиться с нашими эмоциями и телом, быть уязвимыми и открытыми. Но если отношения складываются не очень хорошо, если в них нет доверия, это может быть бесполезным: мы не почувствуем себя эмоционально в безопасности с нашим партнером или не сможем полностью расслабиться», – объяснила она.
Исследования показали, что наши мысли блуждают во время секса где угодно, только не в моменте. Причем мужчины обычно беспокоятся о работе, а женщины сосредотачиваются на своей внешности. Хотя эти мысли совершенно естественны, осознанный секс возвращает вас в момент, чтобы усилить связь с партнером.
Аннабель Найт, эксперт по сексу и отношениям, говорит, что осознанный секс может стать толчком к новым уровням ощущений.
«Во время секса всевозможные заботы могут создавать стресс, затрудняя ваше возбуждение. Если мы лучше справимся со стрессом до момента близости, то с большей вероятностью испытаем новые ощущения. Осознанность или то, что некоторые люди называют медитацией, – это все о том, как научиться оттачивать состояние здесь и сейчас – поцелуй, прикосновение или другое ощущение, – помочь себе быть более присутствующим. Ведь для многих секс сегодня стал стрессом», – добавила Найт.
Эксперт уверена, что тренировка ума и концентрация на моменте может внести в отношения новизну сродни той, что вы испытывали в период знакомства. Так вы сможете освежить свою сексуальную жизнь и сделать ее такой же захватывающей, как и в первый раз, когда вы только встретились со своим партнером.
Психолог пояснила, что осознанность естественным образом уменьшает стресс, поскольку помогает активировать парасимпатическую нервную систему. Это, в свою очередь, уравновешивает симпатическую нервную систему, которая отвечает за реакцию на стресс.
«В результате вы больше наслаждаетесь моментом. Когда вы практикуете осознанность во время секса, организм увеличивает выработку окситоцина, который называют «гормоном любви». Перед оргазмом происходит выброс окситоцина, который сопровождается выделением эндорфинов, наших естественных болеутоляющих гормонов. Эндорфины успокаивают нервные импульсы, которые вызывают менструальные спазмы, мигрени или боли в суставах. Окситоцин также влияет на то, как мы себя чувствуем, помогая нам сформировать сильные эмоциональные связи», – добавила Найт.