Девушка объяснила, почему турки лучше других мужчин 

Восточные мужчины подкупают женщин своим вниманием, любвеобильностью и комплиментами. Нередко туристки возвращаются с отдыха, впечатленные курортным романом, а иногда даже все заканчивается замужеством. Турецкие мужчины входят в топ иностранцев, с которыми чаще всего вступают в брак русские. Переехавшая в 33 года в страну девушка в своем блоге "Рублева в Турции" рассказала, чем они лучше. "Рамблер" делится ее мнением.

По словам Анны Рублевой, турецкие мужчины более красивые внешне. Они умеют ухаживать за собой и за женщинами:

"Они, пусть лишь и на словах (а если повезет, то и на деле), способны возвысить даже самую невзрачную серую мышку до уровня Королевы".

Особенно уважительно турки относятся к своим дамам на публике. Кроме того, как написала девушка, они несут материальную ответственность за женщину.

"Этого требуют культура и традиции. Конечно, на практике бывает по-разному", — считает блогер.

Еще они — хорошие отцы, несмотря на популярное мнение, что турецкие мужчины подходят только на роль любовников:

"За год жизни в Турции я видела столько гуляющих отцов с детьми без мам, сколько я не видела все сознательные годы".

Однако другие девушки пишут, что у турков есть и недостатки. Например, они очень ревнивые, но ради любви девушки готовы закрыть на это глаза: