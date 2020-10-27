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Беременность

Девушка объяснила, почему турки лучше других мужчин 

Анастасия Иванова 8 часов назад
Девушка объяснила, почему турки лучше других мужчин
Фото: depositphotos.com
Восточные мужчины подкупают женщин своим вниманием, любвеобильностью и комплиментами. Нередко туристки возвращаются с отдыха, впечатленные курортным романом, а иногда даже все заканчивается замужеством. Турецкие мужчины входят в топ иностранцев, с которыми чаще всего вступают в брак русские. Переехавшая в 33 года в страну девушка в своем блоге "Рублева в Турции" рассказала, чем они лучше. "Рамблер" делится ее мнением.
По словам Анны Рублевой, турецкие мужчины более красивые внешне. Они умеют ухаживать за собой и за женщинами:

"Они, пусть лишь и на словах (а если повезет, то и на деле), способны возвысить даже самую невзрачную серую мышку до уровня Королевы".

Особенно уважительно турки относятся к своим дамам на публике. Кроме того, как написала девушка, они несут материальную ответственность за женщину.

"Этого требуют культура и традиции. Конечно, на практике бывает по-разному", — считает блогер.

Еще они — хорошие отцы, несмотря на популярное мнение, что турецкие мужчины подходят только на роль любовников:

"За год жизни в Турции я видела столько гуляющих отцов с детьми без мам, сколько я не видела все сознательные годы".

Однако другие девушки пишут, что у турков есть и недостатки. Например, они очень ревнивые, но ради любви девушки готовы закрыть на это глаза:

"У нас например в семье практически нет запретов. Практически, потому что конечно общаться с незнакомыми мужчинами мне все же нельзя",


"Ну ревнивец он у меня, за то 2 года в любви и понимании живем. Это счастье любить и быть любимой".

Женский форум 109
Любовь
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