Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Беременность

Раскрыта деталь внешности часто изменяющих мужчин 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Раскрыта деталь внешности часто изменяющих мужчин
Фото: Depositphotos
Эксперты по языку тела раскрыли, о каких особенностях характера говорят различные детали внешности. Их выводы публикует The Sun.
Согласно опросу сайта знакомств Illicit Encounters, проведенному для состоящих в браке пользователей, которые ищут отношения на стороне, люди с большим размером ноги чаще других изменяют своим партнерам. Вдобавок исследователи Лидского университета заявляют, что женщины с широкими бедрами имеют больше половых партнеров.
В то же время отмечается, что женщины с маскулинными чертами лица чаще выстраивают долговременные отношения, а мужчины обычно выбирают в качестве любовниц девушек с максимально женственной внешностью.

При этом ученый Миранда Джакомен (Miranda Giacomin) выяснила, что в характере женщин с широкими бровями ярче проявляются нарциссические черты.

Кроме того, специалисты Кембриджского университета определили, что мужчин с длинными ногами сильнее привлекает противоположный пол, чем их собственный.
По данным ученых медицинского колледжа Jagiellonian, загорелые молодые люди чаще всего ведут здоровый образ жизни.
Эксперты также проанализировали черты внешности, характеризующие особенности сексуальной жизни. Согласно опросу, проведенному турецким университетом Erciyes, мужчины с жировыми складками дольше занимаются сексом, чем мужчины с подтянутой фигурой. Биолог Рэнди Торнхилл (Randy Thornhill) также отметил, что мужчины с симметричным лицом чаще доводят женщин до оргазма.
В августе 2018 года ученые из университета Нью-Мексико выяснили, как определить лучшего любовника по чертам лица. Оказалось, что более привлекательными являются загорелые мужчины с густыми бровями.
Последние новости
В России введен всеобщий масочный режим В России введен всеобщий масочный режим Роспотребнадзор заявил о возможности новых ограничений из-за коронавируса Роспотребнадзор заявил о возможности новых ограничений из-за коронавируса В Азербайджане показали видео предполагаемой гибели министра обороны Карабаха В Азербайджане показали видео предполагаемой гибели министра обороны Карабаха
Женский форум
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бодибилдеры, потерявшие человеческий облик
Бодибилдеры, потерявшие человеческий облик
Назван витамин, дефицит которого мешает похудеть
Назван витамин, дефицит которого мешает похудеть
Назван лучший стиральный порошок
Назван лучший стиральный порошок
Видео
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
08:01
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
Еда
Части тела, которые предательски выдают возраст
04:10
Части тела, которые предательски выдают возраст
Красота
Что будет, если каждый день есть мед
08:25
Что будет, если каждый день есть мед
Еда
Как избавиться от дурного запаха в холодильнике
02:22
Как избавиться от дурного запаха в холодильнике
Дом и сад
Как быстро и без следов снять старые обои со стены
02:49
Как быстро и без следов снять старые обои со стены
Дом и сад
Бодибилдеры, потерявшие человеческий облик
09:43
Бодибилдеры, потерявшие человеческий облик
Здоровье
7 вещей, которые нельзя делать после бани
02:57
7 вещей, которые нельзя делать после бани
Здоровье
«Оно ей надо, мое прощение»: жена Жигунова о Заворотнюк
00:23
«Оно ей надо, мое прощение»: жена Жигунова о Заворотнюк
Звёзды
Вдова Андрея Панина наконец нашла новую любовь
03:33
Вдова Андрея Панина наконец нашла новую любовь
Любовь Звёзды
Солистка Little Big рассказала о болезни
01:11
Солистка Little Big рассказала о болезни
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение