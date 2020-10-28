Считается, что один из признаков абсолютной любви — верность. Но сегодня можно часто встретить «любовный треугольник», причем, как правило, состоит он из двух женщин и одного мужчины. Так может ли представитель сильного пола любить сразу двух избранниц одновременно? «Рамблер» сделал обзор соцсетей, чтобы найти ответ на этот вопрос.

«Можно. Я сам был в подобной ситуации. Обеспечивал обеих, защищал, но вот в вопросе прилюдного заявления о правах… На одной был официально женат, на другой — нет. Но любил обеих, честное слово. Только вот одну, получается, любил чуть сильнее»,

— признался пользователь Сети.

Бывают мужчины, которые искренне полагают, что любят двоих женщин сразу. И жену отпустить не хотят, и любовницу оставить не могут. Дело в том, что они устроены таким образом — то, что они говорят в данный момент, является для них правдой конкретно «здесь и сейчас». Завтра на эту же тему ответ у них может быть другим, и что удивительно, тоже искренним. Но то, во что мужчина верит не обязательно должно быть истиной.

«Жену с ребенком отправил за границу. Давно уже. Скучаю. Случайно знакомлюсь с девушкой такого же возраста, что и моя жена, у которой ребеночек такого же возраста, как мой, которая внешне похожа на мою половинку, внутренне… Мои далеко и приедут нескоро, а тут я как бы очутился в семье, с женой как бы и с очаровательным малышом, которого сразу же полюбил. Я сделал себе временную семью на время отсутствия настоящей. Подло, знаю… Я чувствую себя молодым, я говорю те же слова, что и девять лет назад говорил своей жене. Я испытываю те же чувства. Я способен на движение души и сердца! Я снова люблю как в первый раз! Взаимное чувство. Обеих люблю, но не представляю перспективы»,

— высказался юзер.

«Мой любовник любит меня и жену по-своему одновременно. Живет на две семьи, все поровну: внимание, финансы, поездки, подарки равноценные. Мечется, пытаясь всех ублажить, живет только для нас, везде чувствует себя виноватым и старается угодить. Удивляюсь, как не устает от такой жизни»,

— поделилась своей историей девушка.

Но все же женщине стоит задуматься, оставаться с таким мужчиной или нет, причем неважно, в какой она роли — жены или любовницы. Ведь он так и будет продолжать метаться, будучи уверенным в том, что поступает правильно. Но в этот момент он, прежде всего, думает о своих чувствах — о своем комфорте. Такой мужчина не задумывается о том, какую боль может причинить избранницам. Соответственно, можно сделать вывод, что он просто-напросто не уважает и не заботиться об их эмоциональном состоянии. А это, в свою очередь, является уже веским аргументом в пользу разрыва отношений с ним.