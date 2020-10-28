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Беременность

Жена мечты: почему иностранцы мечтают о супруге из загадочной России 

WomanHit.ru 1 час назад
Почему иностранцы мечтают о жене из России
Фото: WomanHit.ru
Почему наши женщины выступают в роли магнита для зарубежных мужчин.
Наверное, каждый слышал о невероятной тяге иностранных мужчин к русским женщинам — зарубежные мужчины, к сожалению или счастью, живут в иллюзиях, которые, как и большинство из нас, создают сами, вычитывая информацию в Сети. Проверить это можно элементарно — стоит лишь зарегистрироваться на сайте знакомств, где будут преимущественно иностранцы, или просто заведя страничку в популярной зарубежной соцсети, вы тут получите десяток сообщений от мужчин, которые рискнули вызвать интерес «русской красотки». Мы же решили собрать основные моменты, которые всегда привлекали и будут привлекать иностранцев в русских женщинах.

Нет феминизму

Сегодня большая часть западного мира борется за права женщин — мужчинам становится просто страшно посмотреть на женщину, которая в любой момент может засудить его за «оскорбительный взгляд». В понимании зарубежного мужчины, русская женщина далека от этих манифестов за собственные права и больше внимания уделяет своему мужчине, хотя движения за женские права набирают у нас все большую популярность.

Мужчине-иностранцу все равно — он уверен, что русская жена точно не будет с ним спорить и вообще будет восхищаться и бесконечно любить.

Такое вполне возможно, но в последнее время женская независимость набирает все большие обороты, а потому иностранцев может ждать жесткое разочарование.

Русская жена — хорошая хозяйка

Как мы уже говорили, «дома» мужчины-иностранцы страдают от недостатка внимания к своей личности, а потому любое проявление заботы со стороны женщины способно если не удержать, то уж точно привлечь внимание изголодавшегося по ласке мужчины.
О русской кухне ходят не меньшие легенды, чем о красоте русских женщин, и конечно, иностранцы хотят на собственном примере выяснить, насколько новая русская подруга окажется хорошей хозяйкой.
Будьте готовы, что ваш знакомый иностранец попросит приготовить ваше любимое домашнее блюдо и вовсе не потому, что не хочет пойти в ресторан — ему важно вас проверить, он ведь столько слышал!

Русские женщины невероятно женственны

Это уже не миф, а реальная реальность. Огромное количество моделей, за которых дерутся крупнейшие дома мод, — русские. В топе главных достояний нашей страны каждый второй иностранец называет красоту русских женщин, а уж мужчины и вовсе сходятся во мнении, что русская жена — настоящий подарок судьбы.

Русская жена редко спорит

Еще один момент, который невероятно привлекает зарубежных мужчин — покладистость русских женщин. Своенравные европейки давно указали своим мужчинам на их место, что, логично, не устраивает вторых.
Иностранцы уверены, что уж с русской женой такого точно не произойдет, а потому обрушивают сайты знакомств в надежде привлечь внимание понравившейся русской женщины, с которой мужчина надеется построить отношения крепче, чем на один вечер.
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