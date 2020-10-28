Что делать, если мужчина в постели оказался эгоистом

Не стоит мириться с дискомфортом во время близости.

Конечно, большинство из нас ищет от близости в первую очередь удовольствия, о том, что желания партнера нужно ставить наравне со своими, думает примерно половина сексуальных партнеров, если верить статистике, которую предлагают психологи, основываясь на количестве обращений мужчин и женщин, чью сексуальную жизнь нельзя назвать гармоничной. Как же дать понять своему партнеру, что ваши интимные встречи приносят вам меньше удовлетворения, чем могли бы? В этом мы и попытались разобраться.

Скажите об этом прямо

Другие люди не умеют читать наши мысли, поэтому надеяться, что до него «дойдет», он «догадается, ведь не дурак», очень самонадеянно и, скорее всего, вы так и будете потакать желаниям эгоиста и дальше. Многие мужчины уверены, что если женщина не высказывает своего мнения, значит ее все устраивает, а потому ему становится непонятно ваше разочарование после близости, ведь в его понимании у вас в отношениях все хорошо. В идеале выстраивать границы дозволенного вы должны «на берегу», еще до момента, когда вас «затянут» отношения, однако, это совсем не значит, что вы должны отмалчиваться на любом этапе отношений — разговаривайте, разговаривайте и еще раз разговаривайте.

Будьте честны

Каким бы тактичным человеком вы себя не считали, имитировать оргазм и говорить комплименты, когда вы остались единственным человеком в спальне, который вообще не получил удовлетворения от процесса, не нужно никогда. Конечно, не стоит говорить правду «в лоб», особенно в самом разгаре «мероприятия», если вы понимаете, что мужчина уже почти на пике, а вы еще даже не «разогнались», попробуйте оттянуть кульминацию, переключив внимание мужчины на себя. Женщине всегда нужно больше времени, чтобы настроиться на секс, старайтесь донести эту мысль до мужчины и не подыгрывайте из вежливости.

По своему примеру