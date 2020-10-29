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Беременность

Сябитова рассказала о замужестве после пятидесяти 

Kdpconsulting.ru и ещё 1 58 минут назад
Сябитова рассказала о замужестве после пятидесяти
Фото: @syabitova_roza
Ведущая Роза Сябитова оценила шансы найти мужчину у женщин за пятьдесят. Звезда отметила интересную закономерность: сейчас все больше женщин в возрасте после 50 лет активно пытаются найти себе мужа.

«Занимаясь сватовством более 25 лет, я не сталкивалась с проблемами знакомства со стороны женщин после 50 лет. Они просто не приходили ко мне за помощью, в их сознании это было неприлично. Сейчас же активных клиенток стало больше, и у меня возник вопрос: что произошло?» — удивляется ведущая программы «Давай поженимся». Роза Сябитова

Роза нашла объяснение тому, почему возрастных женщин, желающих найти своё женское счастье, стало больше.

«Мы первое поколение женщин, которые, пройдя закалку 90-х, преуспели во всём: в бизнесе, в активном образе жизни, в красоте и здоровье, наконец. И у нас осталось огромное желание преуспеть ещё и в личной жизни, так как на него не всегда хватало времени. Но женское счастье напрямую зависит от мужчины. А вот они — так же ли хороши в этом возрасте, как мы, женщины? И ещё немаловажный фактор. Есть ли мужчины, которые предпочтут ровесницу молодой женщине? Но шансы есть!» — отметила телеведущая.

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Любовь , Роза Сябитова
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