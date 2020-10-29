Сябитова рассказала о замужестве после пятидесяти 

«Занимаясь сватовством более 25 лет, я не сталкивалась с проблемами знакомства со стороны женщин после 50 лет. Они просто не приходили ко мне за помощью, в их сознании это было неприлично. Сейчас же активных клиенток стало больше, и у меня возник вопрос: что произошло?» — удивляется ведущая программы «Давай поженимся». Роза Сябитова
«Мы первое поколение женщин, которые, пройдя закалку 90-х, преуспели во всём: в бизнесе, в активном образе жизни, в красоте и здоровье, наконец. И у нас осталось огромное желание преуспеть ещё и в личной жизни, так как на него не всегда хватало времени. Но женское счастье напрямую зависит от мужчины. А вот они — так же ли хороши в этом возрасте, как мы, женщины? И ещё немаловажный фактор. Есть ли мужчины, которые предпочтут ровесницу молодой женщине? Но шансы есть!» — отметила телеведущая.