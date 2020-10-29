Какие моменты в мужчине отталкивают женский пол 

Расскажем, почему не получается завязать желанное знакомство

Построение отношений — штука сложная и требует отдачи от обоих партнеров, но бывает и так, что у мужчины в принципе нет шансов привлечь достойную женщину, а все потому, что человек может не замечать за собой некоторых моментов, которые для практически любой женщины могут быть критичными. О том, что это за моменты, мы сегодня и поговорим.

Мужчина указывает женщине на «ее место»

Согласитесь, такие намеки не понравятся никому — ни женщине, не мужчине, при этом последние редко задумываются, что их «шутки» могут действительно задеть девушку, а уж о том, чтобы использовать этот прием при знакомстве, и речь быть не может. Если 40 лет назад подобные комментарии могли приниматься снисходительно, то сегодня рассуждения о борще и убеждения своей спутницы в том, что ее «предназначение» — рожать и растить детей, будут последним, что вы успеете обсудить — женщина просто не станет связываться с человеком, не способным удержаться от неуместных комментариев.

Излишняя пошлость

Никто не запрещает вам проявлять страсть и отпускать развязные комментарии, когда вы находитесь наедине, однако постоянный интерес к этой теме за пределами спа льни мо жет не просто смутить, но и отпугнуть девушку. Запомните, что пошлый комплимент никогда не считался комплиментом в принципе. Если вам действительно интересна девушка и вы надеетесь на установление контакта, лучше откажитесь от сальных шуток и комментирования внешних особенностей женщины.

Нарцисс «в квадрате»

Конечно, важно вырабатывать в себе уверенность и способность выдерживать психологические нападки, при этом излишняя зацикленность на себе и постоянное упоминание себя любимого во время общения с посторонними людьми могут вызвать не интерес, а скорее, возмущение со стороны женщины, которой вы хотите понравиться. Запомните: любому человеку важно слышать приятные вещи в свой адрес, а потому переключите фокус внимания на свою партнершу, которую приятно удивит ваш интерес к ней самой. Действуйте!

Излишняя навязчивость

Больше зацикленных на себе мужчин женщины не терпят навязчивых кандидатов в партнеры. Иногда мужчина никак не хочет принять отказ на предложение познакомиться, продолжая упорные попытки завязать диалог. Кроме агрессии в такой ситуации противоположному полу рассчитывать не на что, так как терпение даже самой милой девушки ограничено. Если вы видите, что девушка не настроена на общение, лучше откажитесь от знакомства вовсе — важно учитывать настроение человека, с которым вы собираетесь завязать диалог.