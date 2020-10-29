«Теперь я не снимаю одежду во время секса»

В рубрике "Личный опыт" редакция "Рамблера" публикует полезные советы и истории от наших читателей.

Я никогда не была худышкой, но за всю жизнь привыкнуть к тому, что у меня не будет модельных параметров так и не смогла. На фоне этого появились комплексы, которые, естественно, начали сказываться на качестве секса. Я не могла до конца раскрепоститься даже перед собственным мужем: всеми способами избегала позы "наездницы" и других, где партнер мог бы рассмотреть все мои складки и растяжки. Свет во время секса — тоже табу. Ну, а о том, чтобы принимать душ вместе я вообще молчу.

Я видела, как мужа достали мои комплексы, и, если честно, меня они выводили не меньше. В поисках какого-то решения я оказалась на форуме, где девушки с похожими проблемами рассказывали о том, как начали заниматься сексом в одежде. Так глупо и странно, но у меня и мысли не было о том, чтобы делать это в платье или футболке. Я углубилась в тему и вычитала, что порой этот прием может даже усилить возбуждение — как у мужчин, так и у женщин. Решила попробовать.

Пару недель назад встретила мужа после работы в летнем сарафане и сразу же начала к нему приставать. Он по инерции потянулся к молнии, чтобы расстегнуть сарафан, но я резко остановила его. А после потащила в спальню и оседлала его, хотя раньше терпеть не могла эту позу. Удивительно, но во мне как будто появилась решимость и дерзость. После секса муж признался, что его очень завело то, что я была в одежде. Как будто мы студенты, которые решили по-быстрому заняться сексом дома, пока не вернулись соседи или родители.

Я хотела лишь стать более уверенной и раскрепощенной в сексе, а в итоге научилась доставлять двойное удовольствие и себе, и мужу. Как выяснилось, уверенность и качество секса неразрывно связаны. Теперь я не снимаю одежду и советую всем попробовать!