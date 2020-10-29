Ещё
Далее:
Читайте также:
Мировые сериалы
Мировые сериалы Смотрите в Okko ⟶
Беременность

Личный опыт: «Теперь я не снимаю одежду во время секса» 

Рамблер 8 часов назад
«Теперь я не снимаю одежду во время секса»
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Личный опыт" редакция "Рамблера" публикует полезные советы и истории от наших читателей.
Я никогда не была худышкой, но за всю жизнь привыкнуть к тому, что у меня не будет модельных параметров так и не смогла. На фоне этого появились комплексы, которые, естественно, начали сказываться на качестве секса. Я не могла до конца раскрепоститься даже перед собственным мужем: всеми способами избегала позы "наездницы" и других, где партнер мог бы рассмотреть все мои складки и растяжки. Свет во время секса — тоже табу. Ну, а о том, чтобы принимать душ вместе я вообще молчу.
Я видела, как мужа достали мои комплексы, и, если честно, меня они выводили не меньше. В поисках какого-то решения я оказалась на форуме, где девушки с похожими проблемами рассказывали о том, как начали заниматься сексом в одежде. Так глупо и странно, но у меня и мысли не было о том, чтобы делать это в платье или футболке. Я углубилась в тему и вычитала, что порой этот прием может даже усилить возбуждение — как у мужчин, так и у женщин. Решила попробовать.
Пару недель назад встретила мужа после работы в летнем сарафане и сразу же начала к нему приставать. Он по инерции потянулся к молнии, чтобы расстегнуть сарафан, но я резко остановила его. А после потащила в спальню и оседлала его, хотя раньше терпеть не могла эту позу. Удивительно, но во мне как будто появилась решимость и дерзость. После секса муж признался, что его очень завело то, что я была в одежде. Как будто мы студенты, которые решили по-быстрому заняться сексом дома, пока не вернулись соседи или родители.
Я хотела лишь стать более уверенной и раскрепощенной в сексе, а в итоге научилась доставлять двойное удовольствие и себе, и мужу. Как выяснилось, уверенность и качество секса неразрывно связаны. Теперь я не снимаю одежду и советую всем попробовать!
Видео дня. Куда пропала российская певица с мужским голосом
Женский форум
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Куда пропала российская певица с мужским голосом
Куда пропала российская певица с мужским голосом
Врач назвал полезные для восстановления печени продукты
Врач назвал полезные для восстановления печени продукты
Брэд Питт расстался с 27-летней моделью
Брэд Питт расстался с 27-летней моделью
Видео
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
08:01
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
Еда
Части тела, которые предательски выдают возраст
04:10
Части тела, которые предательски выдают возраст
Красота
Что будет, если каждый день есть мед
08:25
Что будет, если каждый день есть мед
Еда
Почему может навсегда измениться цвет глаз
10:03
Почему может навсегда измениться цвет глаз
Здоровье
Как научиться вставать рано, если вы «сова»
05:51
Как научиться вставать рано, если вы «сова»
Здоровье
Фанаты заговорили о новом романе Бузовой
02:57
Фанаты заговорили о новом романе Бузовой
Звёзды
Самые необычные близнецы планеты
11:02
Самые необычные близнецы планеты
Здоровье
Вера Алентова неприятно удивила новым обликом
03:11
Вера Алентова неприятно удивила новым обликом
Звёзды Красота
Как быстро удалить пятна от йода и зеленки
02:31
Как быстро удалить пятна от йода и зеленки
Дом и сад
5 простых способов очистить воду из-под крана
04:25
5 простых способов очистить воду из-под крана
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение