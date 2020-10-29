Ещё
Далее:
Читайте также:
50 тысяч фильмов и сериалов в Okko
50 тысяч фильмов и сериалов в Okko Смотрите за 1 р ⟶
Беременность

Названы условия для сохранения крепкого брака 

Вечерняя Москва и ещё 2 6 часов назад
Названы условия для сохранения крепкого брака
Фото: Вечерняя Москва
Психолог Лейсан Енькова уверена в том, что сохранить отношения в браке помогут общение, взаимная поддержка, полный контроль эмоций и чувство удовлетворения от жизни.
Она сообщила, что умение выслушать собеседника и донести до него свою мысль — основа любых отношений. Енькова уверена в том, что коммуникативная грамотность — это сложный навык, которому нужно учиться. Она посоветовала прислушиваться к тому, что и как в первую очередь говорите вы: сообщаете ли вы о себе или упрекаете близких, умеете ли вы выражать без обвинений свои чувства, в какой позиции вы находитесь. Тем самым психолог отметила, что в семейных отношениях супругам важно установить грамотный диалог, передает «Татар-информ».
Кроме того, Лейсан добавила, что очень важно оказывать друг другу поддержку и следить за своим эмоциональным состоянием и внутренней удовлетворенностью жизнью. Если вы соблюдаете эти два пункта, то вы никогда не позволите переносить личностные проблемы на супруга.
Видео дня. Куда пропала российская певица с мужским голосом
Вечерняя Москва: последние новости
Эксперты назвали деталь внешности часто изменяющих мужчин Эксперты назвали деталь внешности часто изменяющих мужчин Социологи назвали идеальный возраст для счастливого брака Социологи назвали идеальный возраст для счастливого брака «Знаю каждый шаг»: Успенская назвала переломный момент в отношениях с дочерью «Знаю каждый шаг»: Успенская назвала переломный момент в отношениях с дочерью
Женский форум
Любовь , Татар-Информ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что выдает несчастливых женщин
Что выдает несчастливых женщин
Нарколог объяснил, почему Славу не берет алкоголь
Нарколог объяснил, почему Славу не берет алкоголь
«Узнать Алентову просто невозможно»
«Узнать Алентову просто невозможно»
Видео
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
08:01
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
Еда
Части тела, которые предательски выдают возраст
04:10
Части тела, которые предательски выдают возраст
Красота
Что будет, если каждый день есть мед
08:25
Что будет, если каждый день есть мед
Еда
Почему может навсегда измениться цвет глаз
10:03
Почему может навсегда измениться цвет глаз
Здоровье
Как научиться вставать рано, если вы «сова»
05:51
Как научиться вставать рано, если вы «сова»
Здоровье
Фанаты заговорили о новом романе Бузовой
02:57
Фанаты заговорили о новом романе Бузовой
Звёзды
Самые необычные близнецы планеты
11:02
Самые необычные близнецы планеты
Здоровье
Вера Алентова неприятно удивила новым обликом
03:11
Вера Алентова неприятно удивила новым обликом
Звёзды Красота
Как быстро удалить пятна от йода и зеленки
02:31
Как быстро удалить пятна от йода и зеленки
Дом и сад
5 простых способов очистить воду из-под крана
04:25
5 простых способов очистить воду из-под крана
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение