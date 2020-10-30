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Беременность

Девушка, от которой сбежал турок, высказалась о мужчинах 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Блогер Анна-Мария Симон переехала в Стамбул из Днепра семь лет назад. Сменить место жительства девушка решила ради турецкого мужчины. Но после четырех лет отношений он неожиданно испарился, поэтому блогер называет себя "невестой сбежавшего Султана". Подробнее — в материале "Рамблера".
Как рассказала Анна-Мария в своем Instagram-аккаунте, мужчина разозлился, увидев ее руководство для женщин о том, как "околдовать турецкое сердце":

"Начал орать […] и бить посуду. Не выслушав моих оправданий, он схватил свой Mac book мод мышку и пулей вылетел из квартиры. Я была в ступоре […] побежала за ним, лифт закрылся перед моим носом, запрыгнула в другой, спустилась на парковку, а он уже газует".

С тех пор она — "завидная холостячка Стамбула" и не ищет турецкого принца. Недавно девушка высказала свое мнение о противоположном поле:

"Мужчины — примитивные существа, которые думают тем, что у них в штанах! […] Когда мужики нас видят впервые, все их мысли об одном — как бы уложить нас в койку, поверьте никому в голову не приходит идея, о том какой бы она была прекрасной женой или матерью", — написала блогер.

Кроме того, она рассказала об отношении турков к женщинам. По мнению блогера, они делятся на два типа: большинство (80%) полностью обеспечивает свою женщину, а 20% придерживаются европейских взглядов.

"Голосуют за женскую эмансипацию, утверждая, что если мужчина хорошо материально вкладывается в женщину, значит у него есть все права держать ее в ежовых рукавицах".

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Женский форум
Любовь , Фото
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