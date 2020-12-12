Как наказывают мужчин за измену в разных странах 

Женщина, изменившая мужу, во все времена порицалась куда сильнее, чем гулящий мужчина. Но значит ли это, что представители сильного пола не подвергались и не подвергаются наказаниям за свою неверность? "Рамблер" выяснил, какая участь ждала и ждет неверных мужчин по сей день в разных странах.

Русь

Древняя Русь была крайне строга к женским изменам. В то же время мужчина считался "прелюбодеем", только если он успел завести детей от любовницы. В таком случае он должен был заплатить штраф церкви.

США

В 1815 году американцы приняли закон, который действует до сих пор. Согласно ему, штаты Массачусетс, Оклахома и Айдахо признают мужскую неверность уголовным преступлением. В то время как в Мичигане изменщик заплатит за интрижку лишь штраф в 10 долларов, в Мэрилэнде он может получить пожизненное наказание.

Китай

В 1913 году за связь со свободной девушкой мужчинам полагалось 100 палочных ударов, с замужней — до 80. Современные китайцы убеждены, что жажду измены можно "вылечить" двухлетним заключением в тюрьме или конфискацией имущества.

Уганда

Долгие годы за измену в Уганде мужчинам грозил крупный штраф и год тюрьмы. В 2006 году правительство отменило этот закон, но вместо него приняло аналогичный против женщин.