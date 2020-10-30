Взял и пропал: как не спугнуть партнера сексом

Часто женщины уверены, что как только дело дойдет до секса , мужчина уже «в кармане», однако близость никак не гарантирует, что человек останется с вами. Многие женщины постоянно делают одну и ту же ошибку — считают, что интим позволяет «крутить» мужчиной как угодно. Нет.

Мы подскажем, на какие моменты в общении стоит обратить внимание, что мужчина в ужасе не сбежал после первой же недели общение (даже если секс у вас был уже несколько раз).

Не навязывайтесь

Для мужчины нет большего кошмара, чем навязчивая подруга. Да, вы познакомились достаточно близко, но это совсем не значит, что пора знакомить нового мужчину со своими друзьями и родными — дайте вам обоим время, чтобы быть уверенными в рациональности своего союза.

Забудьте на время номер его телефона и не шлите в мессенджер «милые» картинки и эмоджи — это ужасно раздражает и уж точно не способствует развитию нежных чувств к вам.

Он должен знать, что вам понравилось

Большая часть мужчин рассматривает секс как подтверждение своей мужественности, а потому итог процесса для них не менее важен, чем само действо.

Мужчине важно знать, что все было не зря, и вы вполне удовлетворены, если не сказать больше.

Конечно, не все мы эмоциональны, однако в любом случае ваш партнер должен быть уверен, что вы испытываете восторг уже от того, как он к вам прикасается. Не будьте скупы на эмоции, он это оценит.

Не ждите многого

Даже если в первую неделю общения мужчина буквально носит вас на руках, осыпает подарками и это несмотря на то, что главное между вами уже произошло, не настраивайтесь на продолжение — на таком маленьком сроке общения нельзя надеяться на то, что мужчина крепко влюблен, никак нельзя. Старайтесь проводить больше времени вместе, узнайте человека, если его активные ухаживания не заканчиваются через пару месяцев общения, на этом моменте уже можно задумываться над тем, что ваши отношения получат вполне реальное развитие.

Не давайте ему скучать