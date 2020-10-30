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Беременность

Какие сексуальные фантазии самые популярные у мужчин и женщин 

Passion.ru 2 часа назад
Какие сексуальные фантазии популярны у мужчин и женщин
Фото: Depositphotos
Ученые решили выяснить, какие сексуальные мечты чаще всего посещают ваше подсознание.
Как передает британский онлайн-портал Metro, согласно новому опросу, в котором приняли участие 2 тысячи человек, женщинам чаще всего хочется заняться сексом с близким по духу человеком, у мужчин же главная фантазия совсем другая — секс с бывшей подружкой.
Конечно, важно помнить, что к эротическим снам и мечтам наяву не стоит относиться слишком серьезно, поскольку это не обязательно означает, что вы хотите, чтобы это произошло в реальности.
Почти три четверти опрошенных дам заявили, что хотели бы интимной близости с лучшим другом, почти 68% думали о сексе с коллегой по работе.

62% женщин признались, что у них были мысли о страсти с незнакомцем и только 58% видели сны, главным героем был их нынешний партнер.

Пятое место заняла фантазия о том, что партнер изменяет им. Также в топ-10 вошли секс с бывшим, с боссом, со знаменитостью, с тем, кого ненавидишь, и групповой секс.
При этом, согласно опросу, у мужчин выбор был совершенно иной. Самой популярной эротической фантазией у них была близость с бывшей любовницей — так ответили 92% представителей сильного пола.
Второй по популярности мечтой у них стали смущающие любовников провалы, когда что-то пошло не так — подобный сон хоть раз в жизни видело 76% респондентов.
На третьем месте у них оказалась оргия, которая у женщин была только на девятом. Также в топ-10 мужских фантазий вошли секс в общественном месте, БДСМ, а также посещающие и прекрасную половину человечества мечты о близости с незнакомкой, коллегой по работе, с подругой, со знаменитостью и измены.
При этом эротические сны в целом оказались очень популярны: 93% всех опрошенных заявили о том, что видят их регулярно, больше четверти из них признались, что сталкиваются с подобным явлением каждые несколько дней.
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