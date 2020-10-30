Женщина 10 раз выходила замуж и ничему не научилась

Американка десять раз выходила замуж и планирует продолжать поиски своего суженого, несмотря ни на что. Свою историю она рассказала в эфире ток-шоу Dr Phil, отрывок из которого выложен на YouTube

Фото: Dr Phil Dr Phil

56-летняя предпринимательница Кэсси пришла на передачу, чтобы спросить совета об отношениях. Она не могла понять, что за ошибку совершает каждый раз. Гостья шоу утверждает, что каждый раз была уверена в своей любви к партнеру и никогда не выходила замуж из-за денег. Она никогда не изменяла мужьям первая, но могла сходить на свидание с другим, если узнавала о неверности супруга.

Американка рассказала, что самым долгим был ее первый брак: он продлился восемь лет, и супруги разошлись полюбовно. Со вторым мужем она прожила семь лет, у них был общий ребенок.

Кэсси ушла, когда муж перестал признаваться ей в любви и лишь отвечал «и я», когда она говорила ему о своих чувствах. Самое короткое ее замужество продолжалось полгода.

Как оказалось, Кэсси всегда сама инициировала развод. Когда в паре начинались проблемы, она первая говорила, что так больше не может продолжаться, и уходила.

Сейчас Кэсси снова готовится к разводу. Ее муж считает, что она слишком контролирует его, и ее это раздражает.

«Все дошло до того, что я уже не знаю, смеяться мне над своей жизнью или плакать. Иногда я делаю и то и другое одновременно», — призналась она.

Тем не менее, американка нацелена продолжать попытки, пока не найдет мужчину, который бы полностью ее устраивал.