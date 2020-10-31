Названы главные признаки супружеской измены 

Директор детективного агентства Lipstick Investigations Дэвид Кинг назвал главные признаки неверности одного из супругов. Об этом в субботу, 31 октября, пишет Daily Mail.

По словам специалиста, первой чертой является изменение поведения. Так, например, мужчина начинает чаще бриться, следить за собой, ходить в фитнес-клуб, а также пользоваться одеколоном. Эта трансформация происходит неожиданно.

Необходимо обратить внимание на его отношение к мобильному телефону. Мужчина скрывает свои сообщения, устанавливает пароли, чего раньше никогда не делал.

Некоторые супруги, которые начинают изменять, устраивают скандалы. Так они ищут повод, чтобы уйти из дома и «остыть».

Как утверждает Кинг, признаками измены могут быть вечные оправдания тому, что супруги не смогли вернуться домой в назначенное время или же просто хотят выйти прогуляться.

— Мужчина начинает поздно приходить домой или уходить из него без своего партнера, хотя раньше он взял бы его с собой, — уточнил эксперт.

Он также отметил, что чаще всего все подозрения женщины оправданы.

Ранее эксперты рассказали, как по внешности мужчины узнать о его склонности к изменам. Так, согласно опросу сайта знакомств, проведенному для состоящих в браке пользователей, которые ищут новые ощущения на стороне, мужчины с большим размером ноги чаще других изменяют своим супругам. А исследователи Лидского университета сообщили, что женщины с широкими бедрами имеют больше половых партнеров.