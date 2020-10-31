Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах Теперь в HD ⟶
Беременность

Названы главные признаки супружеской измены 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Названы главные признаки супружеской измены
Фото: Вечерняя Москва
Директор детективного агентства Lipstick Investigations Дэвид Кинг назвал главные признаки неверности одного из супругов. Об этом в субботу, 31 октября, пишет Daily Mail.
По словам специалиста, первой чертой является изменение поведения. Так, например, мужчина начинает чаще бриться, следить за собой, ходить в фитнес-клуб, а также пользоваться одеколоном. Эта трансформация происходит неожиданно.
Необходимо обратить внимание на его отношение к мобильному телефону. Мужчина скрывает свои сообщения, устанавливает пароли, чего раньше никогда не делал.
Некоторые супруги, которые начинают изменять, устраивают скандалы. Так они ищут повод, чтобы уйти из дома и «остыть».
Как утверждает Кинг, признаками измены могут быть вечные оправдания тому, что супруги не смогли вернуться домой в назначенное время или же просто хотят выйти прогуляться.

— Мужчина начинает поздно приходить домой или уходить из него без своего партнера, хотя раньше он взял бы его с собой, — уточнил эксперт.

Он также отметил, что чаще всего все подозрения женщины оправданы.
Ранее эксперты рассказали, как по внешности мужчины узнать о его склонности к изменам. Так, согласно опросу сайта знакомств, проведенному для состоящих в браке пользователей, которые ищут новые ощущения на стороне, мужчины с большим размером ноги чаще других изменяют своим супругам. А исследователи Лидского университета сообщили, что женщины с широкими бедрами имеют больше половых партнеров.
Видео дня. Что будет, если каждый день есть чеснок
Вечерняя Москва: последние новости
Эксперты назвали деталь внешности часто изменяющих мужчин Эксперты назвали деталь внешности часто изменяющих мужчин Психолог назвала четыре важных условия для сохранения крепкого брака Психолог назвала четыре важных условия для сохранения крепкого брака Экс-супруга Жигунова рассказала, как переживала роман мужа с Заворотнюк Экс-супруга Жигунова рассказала, как переживала роман мужа с Заворотнюк
Женский форум
Любовь , Дэвид Кинг
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
02:37
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
Звёзды
Как победить повышенную потливость рук и ног
02:55
Как победить повышенную потливость рук и ног
Здоровье
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
03:10
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
Еда
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
08:01
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
Еда
Части тела, которые предательски выдают возраст
04:10
Части тела, которые предательски выдают возраст
Красота
Что будет, если каждый день есть мед
08:25
Что будет, если каждый день есть мед
Еда
Почему может навсегда измениться цвет глаз
10:03
Почему может навсегда измениться цвет глаз
Здоровье
Как научиться вставать рано, если вы «сова»
05:51
Как научиться вставать рано, если вы «сова»
Здоровье
Фанаты заговорили о новом романе Бузовой
02:57
Фанаты заговорили о новом романе Бузовой
Звёзды Любовь
Самые необычные близнецы планеты
11:02
Самые необычные близнецы планеты
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение