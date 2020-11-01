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Беременность

Названы главные ошибки мужчин на первом свидании 

Вечерняя Москва 1 час назад
Названы главные ошибки мужчин на первом свидании
Фото: Вечерняя Москва
Психолог Иван Серотченко назвал главные ошибки, которые делают мужчины на первом свидании.
В числе главных из них эксперт указал опоздание. Специалист отметил, что мужчине не стоит опаздывать на встречу с женщиной, так как пунктуальность может стать первым приятным впечатлением. По словам психолога, лучше прийти на 10–15 минут пораньше назначенного времени.
Также Серотченко отметил недопустимость бесконечного монолога. Мужчине не нужно часами рассказывать о себе, вспоминать какие-то истории и игнорировать настроение собеседника. Это утомляет женщин, сообщил специалист.
Кроме того, психолог заметил, что женщины не любят жалобы.

— Многие парни в наше время считают, что если в разговоре с девушкой постоянно жаловаться на свою жизнь, то женщина поймет, приласкает и успокоит. Это вопиющее заблуждение. Нефильтрованное количество «нытья» только отпугивает женщин, — сказал специалист.

Кроме того, мужчине не стоит оказывать на женщину чрезмерное давление. Психолог посоветовал вести себя спокойно, предусмотрительно, местами нейтрально. Не нужно через несколько часов после встречи намекать на интимную близость или хватать женщину за руку и другие части тела. Физического сближения на первом свидании лучше избегать.
Эксперт отметил, что следует исключить странный юмор. На первом свидании с девушкой мужчине не нужно использовать черный юмор или юмор, который понятен только ему.
Также следует избегать смазанного финала. Так, не нужно пытаться поцеловать женщину, если она не дает для этого никакого повода, лучше всего ее немного приобнять и попрощаться. Не стоит назначать девушке сразу новую дату встречи. Лучше просто намекнуть на то, что хочется вновь провести время вместе. Кроме того, психолог порекомендовал оплатить счет в ресторане, если инициатором свидания был мужчина, сообщает издание «НьюИнформ».
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