В столице Китая, Пекине, жена изменила слишком занятому мужу с 300 любовниками. Об этом сообщает информационный сайт World of Buzz.

Мать двоих детей Чжан утверждает, что пыталась развлечься, поскольку ее муж был загружен на работе. С 2017 года она знакомилась с мужчинами, представляясь вымышленным именем Чжоу Мо. Она не только вступала с ними в интимные связи, но и выманивала у своих жертв крупные суммы денег.

Чжан получила в общей сложности 400 тысяч юаней (4,8 миллиона рублей). Жертвы ошибочно считали, что помогали одинокой матери покрывать медицинские счета, платить за аренду квартиры и содержать двух детей.

В августе ее обман раскрыла одна из потенциальных жертв. Мужчина решил найти больше информации о новой знакомой и уличил ее во лжи. Позже Чжан передали полиции. Выяснилось, что семья мошенницы не догадывалась о ее преступных махинациях.

После задержания Чжан призналась, что полученные от любовников деньги она тратила на азартные онлайн-игры. По делу идет расследование. Чжан грозит восемь лет тюремного заключения и штраф в 40 тысяч юаней (почти полмиллиона рублей).