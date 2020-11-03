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Что должны женщины знать о близости: мнение мужчин 

Мира Маркина 5 часов назад
Что должны женщины знать о близости: мнение мужчин
Фото: depositphotos.com
Неудовлетворенность интимной жизнью подчас возникает в парах из-за недосказанности. Неудивительно, что сексологи как один призывают и мужчин, и женщин открыто говорить о своих желаниях и чувствах, — откровенность пойдет на пользу обоим.
О чем должна знать женщина, прежде чем заниматься любовью с мужчиной? Расскажет "Рамблер".

У него есть фантазии

Точно так же, как и у вас. Но порой мужчины боятся рассказывать партнерше о своих фантазиях, опасаясь осуждения. Если вы давно хотели попробовать что-то новое в постели, расскажите об этом своего возлюбленному и спросите, о чем фантазирует он.

У него несколько эрогенных зон

Внутренняя сторона бедра, затылок, шея и лицо — подчас девушки не уделяют этим точкам на мужском теле должного внимания. И очень зря: именно здесь расположены эрогенные зоны, о которых мало кто знает. Не забывайте также, что каждый человек индивидуален, и чтобы распознать зону удовольствий своего партнера, необходимо изучать его тело.

Он любит, когда вы разговариваете

Многие женщины стесняются разговаривать во время полового акта и даже не подозревают, каких ощущений лишают себя. "Грязные" разговоры заводят многих мужчин не хуже страстных прелюдий, а потому попробуйте хотя бы однажды в разгар близости рассказать о своих желаниях или произнести пару непристойностей.

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