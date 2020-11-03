Когда в Великобритании стало известно о грядущем втором жестком локдауне из-за пандемии коронавируса, многим пришлось пересмотреть свои планы на ноябрь.
Однако 33-летняя Эли Харвуд и ее жених, 34-летний Гарет Бейтман, которые должны были через три недели устроить свадьбу на 200 человек, не захотели сдаваться и отменять церемонию полностью. В страхе перед новой самоизоляцией и ее неизвестными сроками невеста всего за день организовала свадьбу заново, выбрав другую церковь для венчания, другое место для праздничного ужина, другие цветы и сжав сроки примерки платья.
3 ноября Эли и Гарет поженились в церкви, где раньше венчались три поколения предков девушки. В гости пришли 14 друзей и близких. Их должно было быть 15, но няня, работающая в семье друга жениха, слегла с симптомами коронавируса — и он не пришел.
Я решила, что надо жениться до того, как все закроется. Наша священница была прекрасна, она пообещала, что поженит нас даже ночью. Самое главное для нас было — заключить брак, весь этот блеск и роскошь — дело второстепенное,
— цитирует невесту Metro
. После свадьбы молодожены отправились в местный бар на свадебный завтрак и угощались свиным пирогом. Крестная дочь Эли выполнила роль свадебного фотографа.
Гарет, кинолог по профессии, сделал Эли предложение в августе 2019 года во время прогулки по пляжу с собаками. Тогда будущие супруги, конечно, не представляли, в какие американские горки превратятся их планы уже через несколько месяцев. Однако устроить большую церемонию они все-таки намерены — когда коронавирус
отступит.