Однако 33-летняя Эли Харвуд и ее жених, 34-летний Гарет Бейтман, которые должны были через три недели устроить свадьбу на 200 человек, не захотели сдаваться и отменять церемонию полностью. В страхе перед новой самоизоляцией и ее неизвестными сроками невеста всего за день организовала свадьбу заново, выбрав другую церковь для венчания, другое место для праздничного ужина, другие цветы и сжав сроки примерки платья.