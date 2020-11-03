Простить и забыть: как вернуть доверие после измены 

Адюльтер, измена партнера — событие крайне неприятное, но довольно распространенное, особенно в наши дни и в обществе, которое все меньше тяготится нормами традиционной морали.

Но меняется не только общество, меняется и наше отношение к измене партнера: теперь это не столько свидетельство порочности, не преступление, а показатель наличия проблем в паре.

К тому же, многие люди, изменив партнеру, искренне сожалеют об этом поступке и желают как можно более скорого примирения, восстановления доверия. Последнее особенно важно. Ведь не столь страшен скандал, как утраченное доверие. Если партнер вам больше не доверяет, не видит в вас надежного спутника, это первый шаг к концу отношений.

Можно ли вернуть доверие партнера после измены?

Здесь важно понимать, что не только партнер, которому изменили, должен думать, «как же мне снова начать доверять?», а именно изменившему стоит приложить максимум усилий, вовлеченности и такта, чтобы постараться доверие партнера вернуть. Конечно же, если отношения действительно представляют ценность и измена — эпизод.

Очень часто психологи советуют паре, столкнувшейся с изменой одного или обоих партнеров, сесть и проговорить все проблемы, выяснить причины такого поступка. Это, конечно, очень нужный и правильный совет, но надо понимать, что только люди с суперадекватным мышлением и взглядом на жизнь, с «железными нервами» способны сразу же приступить к такому вот обсуждению проблем, напоминающему психологический семинар. Большинство людей реагирует совсем иным образом: сначала — шок, изумление, а затем агрессия, месть, игнорирование. Одни срочно бегут изменять сами, чтобы «не обидно было», другие — кричат или даже бьют, третьи — игнорируют или «уезжают к маме». Это тоже вполне естественная реакция. Но затем встает вопрос: как жить дальше.

И вот тут желательно двигаться пошагово, если пара все же решила не расставаться.

Первый шаг к восстановлению доверия — признание факта измены и отказ от совершенно неправильной линии выставлять второго партнера виноватым в этой измене. Признаемся, многие этим грешат, защищаются, нападая, чем забивают гвоздь в крышку отношений. Можно говорить, что действительно были проблемы, но нельзя обвинять второго партнера в том, что именно он или его поведение стали причиной измены. Помогут истории пар, успешно переживших этот травматический для отношений опыт.

Следующий этап — выстраивание такой линии поведения, чтобы партнер начинал вам доверять заново.

Стоит проявлять повышенное внимание, исключить «задержки на работе», на какое-то время — и встречи с друзьями или подругами, в общем — любые действия, которые показывают отсутствие искреннего сожаления о своем проступке.

В то же время, не стоит рисовано унижаться перед вторым партнером, просить прощения на коленях и тому подобное. Это ничуть не поможет восстановлению доверия, а скорее покажет вас циничным человеком, артистом, который способен на любые жесты, только бы добиться желаемого.

Хорошее отношение способно вылечить любые раны. И поэтому вам придется забыть о претензиях к партнеру по поводу маленького заработка или не помытой посуды. Старайтесь демонстрировать максимальное внимание, максимальную лояльность, делайте больше хороших дел, но при этом чтобы не сложилось впечатление банальной попытки откупиться: мол, на тебе айфон, и заканчивай говорить об этом. Такой подход действенен лишь в том случае, если ваш партнер изначально допускает возможность закрывать глаза на измены в обмен на иные блага — деньги, хороший секс, социальное положение и так далее.

Также очень важно показать, что человек, с которым произошла измена, ничего не значит, он лишь появился из никуда и в никуда ушел. Самое главное доказательство тому будет полный разрыв с этим человеком, причем вы должны продемонстрировать готовность и уволиться с работы, и даже поменять место жительства, если ваш второй партнер сомневается в том, что встречи прекратились.

И еще кое-что: да, измена может случиться в жизни каждого, и только ваше решение — прощать или вычеркнуть человека из своей жизни.

Если в вашей картине мира измена абсолютно недопустима, вы испытываете сильную эмоциональную боль и ни на шаг не приблизились к прощению даже со временем— не мучайте себя. Потому что иногда проще переболеть после расставания, чем все время жить в боли от предательства (если для вас измена именно про предательство).