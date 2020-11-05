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Беременность

Мужчина влюбился в секс-работницу и рассказал о плюсах совместной жизни 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Мужчина рассказал о плюсах романа с секс-работницей
Фото: Crystal
Мужчина анонимно рассказал о совместной жизни с секс-работницей по имени Кристал. Его слова приводит британская газета Daily Mirror.
Мужчина находится в отношениях с Кристал уже 11 лет. По его словам, он слегка встревожился, когда узнал, как его возлюбленная зарабатывает на жизнь. Но в результате с пониманием отнесся к профессии любимой и не стал возражать.

«Если она хочет работать в эскорте, я поддерживаю ее на все сто процентов, — говорит мужчина. — Я всегда на ее стороне, что бы ни случилось. Пока она в безопасности, я счастлив».

Бойфренд считает, что у Кристал отличная работа, которая приносит ей радость и делает ее счастливой. «Самое главное, что она любит свою работу», — подчеркивает он. При этом он признался, что не рассказывал своей семье и друзьям о профессии Кристал.
«Мы живем далеко от них, и вообще я считаю, что это их не касается, — отмечает он. — Я знаю, что мать и сестра Кристал поддерживают ее, а остальные члены семьи просто не поднимают эту тему».
По его словам, он не переживает, что Кристал проводит время с другими мужчинами. Он считает, что ее работа привносит определенные плюсы в их совместную жизнь.

«Классно, что она не привязана ко времени и может сама устанавливать себе график работы», — заметил он.

Мужчина не ограничивает свою возлюбленную и не говорит ей, что позволительно делать на работе, а что нет. «Это не мое дело! Это ее работа, и она сама знает, что допустимо, а что нет. Я лишь хочу, чтобы она была в безопасности», — объясняет он.
Кристал говорит, что она занимается эскортом, снимается в порнороликах и встречается с клиентами.
«Я люблю свою работу. Для клиентов у меня есть возрастные ограничения, а еще я встречаюсь только с парнями, к которым испытываю влечение», — утверждает она. Как правило, ее клиентам около 30-45 лет.
Ранее самая высокооплачиваемая секс-работница, проживающая в городе Карсон-Сити, США, рассказала о своей профессии. По ее словам, каждая проститутка из борделя Moonlite Bunny Ranch работает на себя и может диктовать свои условия и расценки.
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