Мужчина рассказал о плюсах романа с секс-работницей

Мужчина анонимно рассказал о совместной жизни с секс-работницей по имени Кристал. Его слова приводит британская газета Daily Mirror.

Мужчина находится в отношениях с Кристал уже 11 лет. По его словам, он слегка встревожился, когда узнал, как его возлюбленная зарабатывает на жизнь. Но в результате с пониманием отнесся к профессии любимой и не стал возражать.

«Если она хочет работать в эскорте, я поддерживаю ее на все сто процентов, — говорит мужчина. — Я всегда на ее стороне, что бы ни случилось. Пока она в безопасности, я счастлив».

Бойфренд считает, что у Кристал отличная работа, которая приносит ей радость и делает ее счастливой. «Самое главное, что она любит свою работу», — подчеркивает он. При этом он признался, что не рассказывал своей семье и друзьям о профессии Кристал.

«Мы живем далеко от них, и вообще я считаю, что это их не касается, — отмечает он. — Я знаю, что мать и сестра Кристал поддерживают ее, а остальные члены семьи просто не поднимают эту тему».

По его словам, он не переживает, что Кристал проводит время с другими мужчинами. Он считает, что ее работа привносит определенные плюсы в их совместную жизнь.

«Классно, что она не привязана ко времени и может сама устанавливать себе график работы», — заметил он.

Мужчина не ограничивает свою возлюбленную и не говорит ей, что позволительно делать на работе, а что нет. «Это не мое дело! Это ее работа, и она сама знает, что допустимо, а что нет. Я лишь хочу, чтобы она была в безопасности», — объясняет он.

Кристал говорит, что она занимается эскортом, снимается в порнороликах и встречается с клиентами.

«Я люблю свою работу. Для клиентов у меня есть возрастные ограничения, а еще я встречаюсь только с парнями, к которым испытываю влечение», — утверждает она. Как правило, ее клиентам около 30-45 лет.