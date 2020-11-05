Признаки, определяющие плохих любовников до секса

Девушкам не нужно идти в постель с мужчиной, чтобы понять каков он в сексе. Неопытных, плохих и слабых любовников видно издалека. По каким признакам женщины определяют плохих любовников до интимной близости?

Девушки любят просчитывать все наперед. Они не будут тратить время и силы на тех мужчин, которые плохи в сексе. Опытные женщины научились распознавать слабых любовников до секса, чтобы потом не разочаровываться в постели. Хочешь иметь больше секса и любовных приключений? Не выгляди как плохой любовник.

Признаки плохих в сексе мужчин

Мужчина не флиртует и не прикасается

Хороший любовник умеет флиртовать и очаровывать даму. Он говорит красивые комплименты, использует обаяние и прикасается к девушке. Хороший любовник умело заводит девушку и постепенно подводит ее к постели. Хороший любовник умеет говорить на провокационные темы.

Плохой любовник скучен в общении и флирте. Он не подает руки, не обнимает, не проводит по спине, не пробудет полапать, схватить за задницу или сиськи. Такой мужчина в сексе будет плох, скучен и откровенно слабоват. Мужчина неспортивный, дохлый или жирный

Сейчас очень много мужчин с «dadbod» (dad body — папино тело). Это пивной живот, жирные бока, дряблое тело и хилые мышцы. Если мужчина богатый папик, то это одно. Но если это обычный мужчина с телом «dadbod», то тут все понятно. Соблазн оказаться в объятиях такого мужчины, у нормальных девушек, очень слаб. Доходяги или жирные мужчины не могут показать в постели ничего путного. Хороший секс требует хорошей спортивной формы.

Мужчина застенчив, скромен или нытик

Маменькин сынок, зануда, девственник или вечный нытик. Эти личности асексуальны, а в постели принесут больше проблем, чем наслаждение. Когда мужчина начинает девушке жаловаться на жизнь, стесняется или очень робок, то женщина сразу все понимает. Перед ней откровенно плохой любовник, который в сексе равен нулю.

Мужчина эгоистичен и надменен

Мужчина настоящий самовлюбленный нарцисс. Этим грешат многие горе пикаперы. Он ведет себя словно король и думает только о себе любимом. Он рассказывает только себе, хвалит сам себя, а его фонтан красноречия не заткнуть. Девушек он воспринимает как способ самоудовлетворения и удобный способ наслаждения. Хотя ему подошла бы резиновая кукла. Мужчины, занимающиеся самолюбованием, не способны думать об удовольствии женщины в сексе. Все нарциссы плохие и жалкие любовники, с завышенным самомнением о себе. Девушки таких избегают.

У мужчины нет чувства юмора

Отсутствие чувства юмора говорит о низком интеллекте и фантазии мужчины. С таким мужчиной будет скучно в жизни и в постели. Он предсказуем, прямолинеен и без изюминки. Любая неловкая ситуация в сексе приведет мужчину в замешательство, когда можно просто рассмеяться. Отсутствие юмора равно званию плохого

любовника.

Мужчина агрессивный хам или сексист

Когда из мужчины бьет мат, агрессия и хамство, то о каком хорошем сексе можно говорить? Такой мужчина не способен на ласки, удовлетворение и качественный секс. Сексист, позволяющий себе относиться к женщинам, как к людям второго сорта, в сексе слаб. Такой мужчина думает, что его будут ублажать, а сам ничего не делает. Женщины избегают таких мужчин как прокаженных. Это слабые любовники, которые не способны удовлетворить женщину сексом.

Мужчина озабоченный, хвастливый и пошлый

Мужчина намекает какой он хороший любовник и как много у него было женщин. Но такие рассказы не возбуждают девушек и наводят мысли о низком уровне интеллекта данной особи. Плейбои, Казановы, ловеласы и прочие бабники так не выглядят. Озабоченный и хвастливый мужчина плох в сексе.