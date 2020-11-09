Названы способы улучшить секс во время пандемии 

Семейный терапевт, педагог по вопросам сексуальности и консультант Blueheart Кэтрин Хертлейн рассказала, как вернуть влечение, если оно исчезло во время изоляции, пишет Metro.

В начале первого карантина в марте пары, живущие вместе, возможно, думали, что изоляция будет благословением. Многие полагали, что время, которое обычно тратят на сборы и дорогу, смогут посвятить сексу. Однако стресс, вызванный пандемией, привел к прямо противоположному эффекту: 25% тех, кто состоят в отношениях или женаты, жалуются на проблемы в интиме. 62% опрошенных заменили секс другими занятиями такими, как просмотр новостей прямо перед сном. Почти половина тратила время на социальные сети.

На первый взгляд, желание супругов могли убить однообразие, жизнь в пижамах и рутина в быту. Но, по мнению специалиста, люди просто стали менее активными в сексе. Для страдающих «от пандемической сексуальной усталости» есть несколько советов, которые улучшат взаимоотношения.

Доктор Кэтрин советует заняться своими сексуальными проблемами и сначала разобраться с их причинами, а не сразу тащить партнера в постель.

«События нашей жизни иногда могут вызывать у нас стресс или беспокойство, заставляя мозг работать, даже когда нужно расслабиться, — говорит психолог. — К сожалению, мы не всегда можем избавить нашу жизнь от негатива, но способны поменять свой образ жизни».

Специалист советует спать ежедневно 7-8 часов, придерживаться здоровой, сбалансированной диеты и регулярно заниматься спортом, даже если это час ходьбы в день. «Так вы избавитель от негативных мыслей и состояния, которые убивают сексуальное влечение, — делится эксперт. — Эти эмоции вызывают чрезмерный всплеск кортизола в организме, что может привести к снижению полового влечения».

Психолог напомнила, что секс начинается в уме.