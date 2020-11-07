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Беременность

11 мужских привычек, которые чаще всего приводят к разводу 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 2 часа назад
11 мужских привычек, которые приводят к разводу
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
Когда люди влюблены и только начинают свои брачные отношения, они не обращают внимание на некоторые особенности своего супруга. Но некоторые привычки в дальнейшем могут стать причиной развода.
Каждый случай распада семьи индивидуальный, но статистика приводит несколько распространенных случаев развода из-за мужских привычек. «Не сошлись характерами», «изменил», «пьет-бьет» — вот самые частые доводы, которые приводят женщины на бракоразводном процессе. Но есть и менее очевидные причины, приводящие к разводу.

1. Заядлый игроман

Зависимость от компьютерных игр стоит в одном ряду с наркотической и алкогольной. И неспроста, ведь психика заядлых геймеров меняется не в лучшую сторону. Они становятся агрессивными, не уделяют семье должного внимания и все больше погружаются в виртуальный мир.

2. Считает, что домашние обязанности — удел женщин

Если мужчина считает, что решение всех бытовых проблем — удел исключительно женской половины человечества, то шансов на сохранение такого брака становится с каждым годом все меньше. Семейные отношения, в которых супруги делят между собой домашние хлопоты, на практике всегда крепче.

3. Ярый феминист

С одной стороны может показаться, что он поддерживает женщин и уважает их право на равноправие. Но все же присмотритесь к нему получше: если он слишком часто говорит, что женщина должна добиваться всего сама, приносить в семью денег не меньше супруга и при этом еще и тянуть на себе весь быт и детей, то скорее всего отношения долго не продлятся.

4. Не смотрит в глаза

Избегание зрительного контакта приводит к нарушению эмоциональной связи между мужем и женой. И в результате приводит к отчуждению и часто к разводу.

5. Работает меньше 8 часов в день

Неполный рабочий день у мужчин, как выяснилось, часто приводит к разводу. Почему — непонятно, но статистика не врет.

6. Настаивает на детях, но не готов участвовать в их воспитании

Такое желание может быть подсознательным стремлением сделать женщину зависимой от него. Конечно, это не распространяется на мужчин, готовых принять на себя заботы о детях, а относится к тем, кто считает воспитание уделом женщины.

7. Зависает в соцсетях

Активная пропаганда крутости полигамных отношений в соцсетях, а также красивые картинки женщин подталкивают некоторых супругов к мыслям об измене. А это первый шаг к разводу.

8. Слишком молод для брака

Если мужчине на момент вступления в брачные отношения меньше 25 лет, то шанс не прожить до старости со своей второй половинкой уменьшается в 2 раза.

9. Не следит за своей внешностью и здоровьем

Мужчины любят обвинять своих жен в том, что они запустили себя, а вот на свою внешность они часто забывают обратить внимание. Им было бы не лишним знать, что причиной развода нередко бывает и мужское равнодушие к своему здоровью и внешнему виду.

10. Несоответствие показателей успешности

Если для вашего мужа критерий успеха — это дорогие «понты» в виде статусного телефона, дорогой обуви и одежды, машины бизнес класса, а для вас что-то иное, то с высокой долей вероятности ваш брак не продержится долго.

11. Маменькин сынок

Самый раздражающий типаж мужчин! Такие слушаются свою мать во всех вопросах и не принимают самостоятельного решения. Конечно, хорошо, когда мужчины любят свою маму, но важно при этом, чтобы он умел выставлять личные границы и не позволял ей встревать в проблемы его семьи.
Сможете дополнить этот список? Какие мужчины на ваш взгляд меньше всего подходят для семейной жизни?
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