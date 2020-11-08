Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый кассовый фильм нулевых
Самый кассовый фильм нулевых Посмотреть ⟶
Беременность

Арабская страна разрешила употребление алкоголя и сожительство вне брака 

Lenta.ru и ещё 6 9 часов назад
Арабская страна разрешила сожительство вне брака
Фото: Pixabay
В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) отменили наказания за употребления алкоголя, попытку самоубийства и разрешили сожительство для пар, не состоящих в браке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
После утверждения поправок употребление алкоголя больше не является уголовным преступлением в этой арабской стране. Теперь граждане старше 21 года могут употреблять алкоголь в частном порядке или в определенных общественных местах. До этого употреблять алкоголь разрешали только туристам и иностранным гражданам, которые старше 21 года и не являются мусульманами.
Кроме того, в стране будут ужесточены наказания за домогательства к женщинам. Также поправки отменяют привлечение к уголовной ответственности за попытку самоубийства и разрешают совместное проживание не состоящих в браке пар.
7 ноября, лидер ОАЭ Халифа бен Зейд Аль Нахайян утвердил внесение поправок в некоторые положения законов о личном статусе и гражданских отношениях и Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов. В том числе была отменена статья, которая предусматривает смягчение наказания за так называемое преступление в защиту чести.
Видео дня. Что будет с телом, если каждый день качать пресс
Последние новости
Врач рассказал о влиянии алкоголя на коронавирус Врач рассказал о влиянии алкоголя на коронавирус Армения пообещала скорый конец битвы за ключевой город Карабаха Армения пообещала скорый конец битвы за ключевой город Карабаха Дзюба забил победный мяч «Краснодару» после лишения капитанской повязки Дзюба забил победный мяч «Краснодару» после лишения капитанской повязки
Женский форум
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
02:37
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
Звёзды
Как победить повышенную потливость рук и ног
02:55
Как победить повышенную потливость рук и ног
Здоровье
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
03:10
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
Еда
Звездные мужчины, простившие неверных жен
02:43
Звездные мужчины, простившие неверных жен
Любовь
Звезды, публично опозорившиеся с фонограммой
05:44
Звезды, публично опозорившиеся с фонограммой
Звёзды
Почему Роман Жуков бросил жену, родившую ему 7 детей
02:50
Почему Роман Жуков бросил жену, родившую ему 7 детей
Звёзды Любовь
Самые крепкие пары российского шоу-бизнеса
03:17
Самые крепкие пары российского шоу-бизнеса
Звёзды Любовь
Врачи назвали самые эффективные антисептики
02:28
Врачи назвали самые эффективные антисептики
Дом и сад
Как вырастить имбирь у себя дома
02:35
Как вырастить имбирь у себя дома
Дом и сад
Что будет с телом, если каждый день качать пресс
09:05
Что будет с телом, если каждый день качать пресс
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение