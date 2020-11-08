Арабская страна разрешила сожительство вне брака

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) отменили наказания за употребления алкоголя, попытку самоубийства и разрешили сожительство для пар, не состоящих в браке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

После утверждения поправок употребление алкоголя больше не является уголовным преступлением в этой арабской стране. Теперь граждане старше 21 года могут употреблять алкоголь в частном порядке или в определенных общественных местах. До этого употреблять алкоголь разрешали только туристам и иностранным гражданам, которые старше 21 года и не являются мусульманами.

Кроме того, в стране будут ужесточены наказания за домогательства к женщинам. Также поправки отменяют привлечение к уголовной ответственности за попытку самоубийства и разрешают совместное проживание не состоящих в браке пар.

7 ноября, лидер ОАЭ Халифа бен Зейд Аль Нахайян утвердил внесение поправок в некоторые положения законов о личном статусе и гражданских отношениях и Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов. В том числе была отменена статья, которая предусматривает смягчение наказания за так называемое преступление в защиту чести.