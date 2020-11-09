Отвергнутый женихом мужчина вышел замуж за себя

Житель Бразилии провел церемонию бракосочетания сам с собой после расставания с женихом. Об этом сообщает издание Dunya News.

33-летний бразильский доктор Диого Рабело (Diogo Rabelo) вышел замуж сам за себя после того, как его жених Витор Буэно (Vitor Bueno) разорвал помолвку из-за череды разногласий.

Свадебная церемония прошла на курорте в муниципалитете Итакаре, штат Баия. Отвергнутый женихом Рабело поклялся в верности сам себе перед зеркалом в окружении родных и друзей. Мероприятие обошлось доктору в 350 тысяч бразильских реалов (пять миллионов рублей).