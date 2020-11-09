«Теперь даже хлеб в дом покупаем пополам»

Слова «пополамщик» нет ни в одном словаре, тем не менее многие женщины знают о нем не понаслышке. Как правило, пополамщиками называют мужчин, живущих с избранницей при совместных вложениях в семейный бюджет строго 50/50. Можно ли жить счастливо в таких отношениях, попробовал разобраться «Рамблер», проанализировав соцсети.

«Сейчас я нахожусь в крайне неприятной ситуации. Вынуждена реально брать деньги в долг себе на еду у друзей, так как лишилась работы из-за ковида, а заработка пока нет. При всем при этом живу полгода с парнем, еще год встречались до этого без сожительства. Он изначально щедрым не был, но я не думала, что до такого дойдет. За квартиру пополам, счета в кафе/кино и продукты — тоже. Но когда началась дележка полок в холодильнике — это уже перебор. На мои обиды отвечает, что сейчас женщины наравне с мужчинами, и никто никому не должен! Правда, по дому он помогает, как человек тоже неплохой. Я может чего-то не понимаю, но считаю, что он должен мне помогать, пока я не найду работу»,

— поделилась своей историей девушка.

Подобные истории вызывают негодование у многих женщин. Они не понимают, как можно делить финансовую часть вопроса с мужчиной пополам, ведь добытчик в семье — он. Но такие взаимоотношения подходят далеко не всем.

С каждым годом женщины все активнее борются за свои права, так почему же при этом не все хотят быть равными в материальном плане? Пополамщики как раз избегают так называемых содержанок и ищут женщин, которые способны самостоятельно нести ответственность за себя и свою жизнь.

«Нищебродкам и приживалкам не место рядом с достойным мужчиной-пополамщиком. Нормальный пополамщик, конечно же, подстрахует партнера в трудную минуту, но не даст сесть на шею и паразитировать за его счет. И дело не в скупости, а в том, что пополамщику не нужна рядом амеба»,

— высказался аноним.

При этом стоит подчеркнуть момент, что система «пополам» подразумевается тогда, когда в семье все хорошо и спокойно. В случае, если кто-то из партнеров заболел или столкнулся с трудностями, его избранник подставляет свое плечо. Ведь отношения — это, прежде всего, поддержка и опора.

«Я живу в пополамной системе достаточно много лет. Но наш пополам предусматривает адекватность, лояльность и способность к диалогу. Когда у него были проблемы с работой, я за все платила и кормила. Когда я доучивалась и не успевала работать — он. А раздельные полки — это, конечно, диагноз»,

— подметила пользователь Сети.