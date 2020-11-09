Ещё
Далее:
Читайте также:
Первый хит эпохи перестройки
Первый хит эпохи перестройки Смотреть ⟶
Беременность

Можно ли быть счастливой в отношениях с «пополамщиком» 

Анастасия Иванова 5 часов назад
«Теперь даже хлеб в дом покупаем пополам»
Фото: depositphotos.com
Слова «пополамщик» нет ни в одном словаре, тем не менее многие женщины знают о нем не понаслышке. Как правило, пополамщиками называют мужчин, живущих с избранницей при совместных вложениях в семейный бюджет строго 50/50. Можно ли жить счастливо в таких отношениях, попробовал разобраться «Рамблер», проанализировав соцсети.

«Сейчас я нахожусь в крайне неприятной ситуации. Вынуждена реально брать деньги в долг себе на еду у друзей, так как лишилась работы из-за ковида, а заработка пока нет. При всем при этом живу полгода с парнем, еще год встречались до этого без сожительства. Он изначально щедрым не был, но я не думала, что до такого дойдет. За квартиру пополам, счета в кафе/кино и продукты — тоже. Но когда началась дележка полок в холодильнике — это уже перебор. На мои обиды отвечает, что сейчас женщины наравне с мужчинами, и никто никому не должен! Правда, по дому он помогает, как человек тоже неплохой. Я может чего-то не понимаю, но считаю, что он должен мне помогать, пока я не найду работу»,

— поделилась своей историей девушка.
Подобные истории вызывают негодование у многих женщин. Они не понимают, как можно делить финансовую часть вопроса с мужчиной пополам, ведь добытчик в семье — он. Но такие взаимоотношения подходят далеко не всем.
С каждым годом женщины все активнее борются за свои права, так почему же при этом не все хотят быть равными в материальном плане? Пополамщики как раз избегают так называемых содержанок и ищут женщин, которые способны самостоятельно нести ответственность за себя и свою жизнь.

«Нищебродкам и приживалкам не место рядом с достойным мужчиной-пополамщиком. Нормальный пополамщик, конечно же, подстрахует партнера в трудную минуту, но не даст сесть на шею и паразитировать за его счет. И дело не в скупости, а в том, что пополамщику не нужна рядом амеба»,

— высказался аноним.
При этом стоит подчеркнуть момент, что система «пополам» подразумевается тогда, когда в семье все хорошо и спокойно. В случае, если кто-то из партнеров заболел или столкнулся с трудностями, его избранник подставляет свое плечо. Ведь отношения — это, прежде всего, поддержка и опора.

«Я живу в пополамной системе достаточно много лет. Но наш пополам предусматривает адекватность, лояльность и способность к диалогу. Когда у него были проблемы с работой, я за все платила и кормила. Когда я доучивалась и не успевала работать — он. А раздельные полки — это, конечно, диагноз»,

— подметила пользователь Сети.
Видео дня. Звездные мужчины, простившие неверных жен
Женский форум
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
02:37
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
Звёзды
Как победить повышенную потливость рук и ног
02:55
Как победить повышенную потливость рук и ног
Здоровье
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
03:10
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
Еда
Друзья раскрыли, как Карпович соблазняла Ягудина
02:29
Друзья раскрыли, как Карпович соблазняла Ягудина
Звёзды Любовь
Почему Михаил Жванецкий долго не хотел жениться
26:13
Почему Михаил Жванецкий долго не хотел жениться
Любовь Звёзды
Звездные пары, ушедшие из жизни вместе
03:19
Звездные пары, ушедшие из жизни вместе
Звёзды Любовь
Безруков похвастался домашней идиллией
02:48
Безруков похвастался домашней идиллией
Звёзды Дети
Мария Миронова показала годовалого сына
03:04
Мария Миронова показала годовалого сына
Звёзды Дети
Раскрыт секрет диеты для мозга
11:00
Раскрыт секрет диеты для мозга
Еда Здоровье
Яна Поплавская наконец-то показала внука
02:59
Яна Поплавская наконец-то показала внука
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение