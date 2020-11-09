5 советов, которые сделают секс на столе идеальным

Число поисковых запросов о сексе на столе продолжает расти. По данным Яндекс Wordstat абсолютный показатель запросов по фразе «секс на столе» пришелся на начало само изоляции и в конце марта 2020 года составил рекордное количество за всё время поиска — 67 594 запроса. Это на 11 161 запрос больше, чем в марте прошлого года. Вместе с фразой «секс на столе» пользователи также ищут «секс под столом» и «секс на кухонном столе».

Действительно, что же ещё делать на самоизоляции, как не пробовать что-то новое в сексе и получать от этого удовольствие. В теории кажется, что всё просто, но на практике оказывается неудобно и травмоопасно.

Как интереснее — на столе или под ним? Как не стереть всю кожу во время воплощения эротических фантазий, не сломать стол и партнёра или партнёршу — рассказывает ИА DEITA.RU.

Выбираем подходящий стол.

Во-первых, стол должен быть прочным и устойчивым, чтобы выдержать не только ваш вес, но и партнёра. Лучше всего, чтобы он стоял возле стенки. Маленький кухонный столик на тонких ножках для секса явно не подойдёт. Представляете, как в самый разгар процесса вы слышите хруст от ломающихся деревянных ножек и эпично падаете на пол, придавливая партнёршу. Вот такой быстрый финал без оргазма.

Во-вторых, обратите внимание на материал столешницы. Запомните три очевидных факта: клеёнки прилипают, стекло трескается, занозы впиваются в кожу. Поэтому следим, чтобы поверхность была гладкая и прочная.

В-третьих, подбираем стол по высоте. Она должна быть на уровне талии мужчины. Тогда всем будет комфортно, и не придётся искать подставку под ноги или подкладывать подушку под партнёршу.

Комфорт превыше всего.

Не забывайте, что стол очень твёрдый. На нём не будет так удобно, как на кровати. Стоит постелить одеяло, простынь или какую-то одежду, чтобы не стереть с девушки всю кожу. Второй вариант решения проблемы — большое количество лубрикантов. Измажьте ими всё: стол, себя и партнёршу. Тогда ощущения будут наиболее приятными. Главное потом не забыть прибраться.

Подбираем удобную одежду.

Большинство скажет: «Зачем она вообще нужна?», и будут отчасти правы. Однако есть те, кого возбуждают сексуальные наряды и образы. Самой подходящей одеждой для женщины будет юбка и чулки. Красивый домашний халат тоже подойдёт, причём обоим партнёрам. Юбку можно вообще не снимать, и тогда не нужно будет подкладывать одеяло, подушки или обмазываться лубрикантами. Чулки удобны в холодное время года. В отличие от колготок, их не надо долго снимать и надевать, а женщину они сделают более сексуальной и добавят изюминку к её образу.

Используем другую мебель.

Поставьте стулья сбоку от стола, чтобы партнёрша могла держаться за них, если столешницу вы сделали слишком скользкой.

Расположите стулья перед столом так, чтобы женщина могла опираться ногами. Это позволит ей быть активной во время секса и доставит больше удовольствия себе и партнёру.

Под столом — неинтересно.

Если только вы не прячетесь там от кого-то. В другой ситуации, вам понадобится очень большой и высокий стол, чтобы не биться об него головой. Придётся позаботиться о мягкости пола — положить плед или подушки, а также избавиться от пыли и грязи вокруг. Скорее всего, в любой позе заниматься сексом под столом будет неудобно. Напротив, на столе с позициями можно экспериментировать бесконечно. Начните с позы «русалки» или «навесного замка», меняйте положение таза, угол наклона, попробуйте перевернуть партнёршу и поднять её ноги горизонтально полу. Главное — не забывать о комфорте и обезопасить интересную позу.