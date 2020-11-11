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Самые громкие романы «Ледникового периода» 

Елена Красовская 1 час назад
Ролик рассказывает о самых громких скандалах, которые случились на проекте «Ледниковый период». Первый сезон шоу вышел в 2007 году и моментально стал телевизионным хитом. Правда, уже тогда на проекте возник и первый скандал: фигуристка Татьяна Навка закрутила роман с партнёром по шоу актёром Маратом Башаровым. Несмотря на то, что отношения у них не сложились, брак Татьяны с тренером Александром Жулиным распался. Какие ещё провокационные истории произошли за годы существования «Ледникового периода», узнайте из видео.
Ранее «Рамблер» рассказывал про звёзд, интимные видео которых увидели миллионы.
Любовь , Видео , Звёзды , Татьяна Навка , Александр Жулин
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