Сама спонтанность: правила внезапного секса

О чем важно помнить, если страсть накрыла в неожиданном месте.

По статистике, больше половины мужчин обожают внезапный секс, особенно это касается женатых мужчин, для которых секс начинает постепенно превращаться в унылый обязательный процесс, чего уж точно не должно происходить в супружеской паре. Именно поэтому спонтанная близость — отличный способ встряхнуть отношения. Мы расскажем об основных правилах, которые помогут сделать близость приятной и безопасной.

Трезво оценивайте обстановку

Бывает и так, что желание застигает не в самых подходящих для этого местах, например, рядом нет прочных конструкций или вы решили «объединиться» на природе, где вас могут поджидать некоторые сложности вроде песка, жестких щепок и всевозможных насекомых, которые сделают вашу близость запоминающейся, но точно неприятной. Отнеситесь ответственно к своему комфорту и комфорту своего партнера.

Приобретите лубрикант

Одна из основных проблем быстрого секса — ограничение по времени на предварительные ласки: многие женщины просто не в состоянии быстро возбудиться, а значит внезапный секс будет настоящей пыткой для не до конца возбужденной женщины. Стоит учитывать этот момент, и при любых «подозрениях» на интимный контакт в определенный день, озаботиться покупкой качественного лубриканта, желательно бесцветного, чтобы не думать, оставит ли он следы на одежде.

Носите с собой обеззараживающие салфетки

В случае, если вы — опытный человек по вопросу внезапного секса, вы наверняка понимаете, что секс в неудобных условиях подразумевает выделения, которые могут остаться на одежде, а потому важно вовремя от них избавиться. Для этих целей обязательно положите в сумку влажные салфетки или очищающий гель. Также важно помнить об антисептике, который всегда может пригодиться, если вы решились на секс в необычных условиях.

Никаких нарушений

Будьте готовы к тому, что выбрав публичное место для секса, вас могут застукать и привлечь к ответственности за «мелкое хулиганство», это касается в первую очередь законов России, но если вы планируете экспериментировать на отдыхе в другой стране, обязательно изучите законы, так как в некоторых странах за секс в общественных местах можно получить реальный срок. Не думаем, что пару минут удовольствия стоят судебных тяжб, да еще и вдалеке от родины.

Избегайте алкоголя

Как мы все знаем, излишнее употребление алкоголя способно открывать не самые лучшие наши стороны. Во-первых, вы сможете потерять всякий контроль, который просто необходим в ситуации, когда вы решились на внезапный секс, во-вторых, вы можете доставить партнеру неприятные ощущения все по той же причине — потеря контроля. Если вы не можете удержаться, выпейте после секса, но никак не до и не во время. Берегите себя.