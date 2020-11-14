«Очень сложно найти адекватного, один неликвид»

"Пора уже поумнеть и понять — если мужчина не хочет детей, то не надо его припирать к стенке пузом, ничего хорошего из этого не выйдет".
"очень сложно найти мужчину приличного, адекватного.один неликвид.написала из собственного опыта.мой выбор".
"Самые нормальные пары — это не когда один дает, другой пользуется, а когда оба дают друг другу именно то, что второй хочет принять. Не надейтесь ни на кого, кроме себя, тогда все хорошее, что можно получить от мужчины — будет вам приятным бонусом. И с дураками которые вас завтраками кормят тоже встречаться не надо, лучше быть одной".
"Банально — никакого секса до тех пор, пока мужчина не показал уважения к вам и серьезности своих намерений.
если он легко уйдет — хрен с ним, это незрелый человек".
"Родила, хорошо, надо дальше жить, и искать того, кто сможет быть достойным спуником жизни. В России, как много сказано, по поводу мужчин, таких очень мало.. Может просто мужчины спросом пользуются, т.к. их мало. И оч разбалованы. То можно попробывать искать не в пределах России. Много есть сайтов например. Ничего не боятся, надеятся на лучшее, и искать себе пару. За вас это никто не сделает! Никто не будет стоять с табличкой ищу жену "Ф. И. О. ".