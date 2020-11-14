«Очень сложно найти адекватного, один неликвид»

На одном из женских форумов молодая россиянка поделилась своей историей, рассказав о том, как любимый мужчина пытался заставить сделать ее аборт. Пользовательница развелась с ним и все равно родила ребенка, после чего в комментариях развернулась дискуссия о неправильном поведении мужчин. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

Юзер под ником "Рожденная змеей" заявила, что рассказчица сама виновата в том, что осталась одна с ребенком (здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.):

"Пора уже поумнеть и понять — если мужчина не хочет детей, то не надо его припирать к стенке пузом, ничего хорошего из этого не выйдет".

Другая женщина в комментариях, напротив, выразила поддержку, заявив, что сейчас отнюдь не просто найти достойного партнера:

"очень сложно найти мужчину приличного, адекватного.один неликвид.написала из собственного опыта.мой выбор".

Еще одна россиянка посоветовала девушке с ребенком рассчитывать только на себя и верить в то, что однажды ей удастся встретить хорошего мужчину:

"Самые нормальные пары — это не когда один дает, другой пользуется, а когда оба дают друг другу именно то, что второй хочет принять. Не надейтесь ни на кого, кроме себя, тогда все хорошее, что можно получить от мужчины — будет вам приятным бонусом. И с дураками которые вас завтраками кормят тоже встречаться не надо, лучше быть одной".

В свою очередь, россиянка под ником Муся, дала автору еще один совет:

"Банально — никакого секса до тех пор, пока мужчина не показал уважения к вам и серьезности своих намерений.

если он легко уйдет — хрен с ним, это незрелый человек".

В завершение обсуждения пользовательница Наталья посоветовала автору обратить внимание на мужчин за рубежом: