Привычки россиянок, которые раздражают мужчин 

Так как у каждого народа есть свой набор общих черт, многие иностранцы успели поодметить особенности российских женщин. "Рамблер" выяснил, что это за особенности и почему они так раздражают мужчин.

Многим мужчинам не нравится, когда им не объясняют, в чем дело, а просто обижаются. Если раз за разом мужчина видит перед собой недовольную женщину, демонстративно показывающую свое недовольство, то скорее всего отношения быстро сойдут на нет. Всем нужен партнер, который может объяснить то, что происходит в паре, рассказать о своих чувствах и выслушать другого.

Другая большая ошибка русских девушек заключается в том, что они ищут себе не любовь, а спонсора и человека, который решит все проблемы. Однако позиция «принцесса на горошине» очень часто заканчивается провалом. Никто не захочет выполнять капризы другого на постоянной основе, ведь любовь — это взаимообмен, не так ли?

Россиянки растут в обществе, где мужчина должен все. Но мужчины зачастую так не думают, особенно, европейцы.

Многие мужчины как русские, так и иностранные холостяки признавались, что им было странно, и даже неловко слышать просьбы некоторых девушек купить им подарок на первом свидании. Мужчинам хочется видеть с собой самостоятельного человека, личность, а не просящего деньги и подарки ребенка.

Также женщины в России обожают манипулировать, причем не только словами, но и слезами, детьми и прочим. И это ужасно раздражает мужчин вместе с капризностью и чрезмерным романтизмом. Холостяки, в свою очередь, признавались, что достаточно иметь рядом уважительного партнера. Это куда лучше, чем история "от любви до ненависти".

Таким образом, мы делаем вывод, что "игру в женщину" можно смело отключать и знакомить людей с настоящим собой, а не стереотипами о женщинах и мужчинах.