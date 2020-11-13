«Белые ее волосы везде, ездил ночью на один адрес»

Не так давно на одном из популярных женских форумов россиянки обсудили мужские измены и рассказали, как ловили своих возлюбленных на неверности. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

Одна из пользовательниц призналась, что определила измену мужа по нескольким очевидным факторам (здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.)

"1. Отношение ко мне изменилось, это максимально ощущалась, злой, агрессивный, я даже спрашивала за что он меня так ненавидит.

2. У нас случайно синхронизировался аккаунт в такси, видела, что он ездит ночью на один адрес, где живет его бывшая. Говорил, что там друзья, но я знаю где они живут.

3. Подписался/отписывался от неё в Инстаграме, показывал мне переписку какую-то, случайно вышел в общие и там она. Он мне в лицо сказал « да, общаюсь».

4. Белые ее волосы везде, я такая глазастая, сразу обращаю внимание.

5. Про г*****ы думаю понятно и так, они были везде".

По мнению россиянки, если женщина выходила замуж по любви, она не должна терпеть предательство. Но в случае, если брак был по расчету, на измену можно закрыть глаза:

"Если вы вышли замуж за какого-то депутата или бизнесмена, и таких лёгких денег и хорошей жизни вам самой не видеть, то можно закрыть глаза и наслаждаться. Поплакать в новом s классе и забить. А если ни за что зацепиться нельзя, нет близости душевной, нет родного человека, нет денег, зачем это нужно?".

Другая девушка призналась, что начала подозревать мужа в измене, когда у нее появились половые инфекции:

"Стал он пить, потом дома не ночевать, я бесконечно стала лечить инфекции волшебным образом не пойми откуда появляющиеся. Но он своими «честными» глазами клялся, что только меня любит и измен не было. Развод 2 года не давал. Потом спалила переписку (он телефон утром забыл и аккурат мне в нос «с добрым утром, милый и поцелуйчики). Я даже обрадовалась, ну наконец-то есть что ему в морду тыкнуть".

Немногим девушкам удается поймать мужа с поличным, поэтому они прибегают к посторонней помощи:

"Очень сильно изменилось поведение. Формально все было прилично и даже секс был, но как холодом веяло, бубнил про какой—то кризис, претензии, что я его не понимаю, и закрывался на кухне с ноутом. Запаролил телефон. В общем мне все надоело, вечно быть не такой, оплатила услуги хакеров через инет и получила доступ ко всем его акккаунтам — а там такие страсти!".

Случалось и так, что любовницы женатых мужчин сами связывались с женами:

"Любовница мне сама рассказала. Я бы не простила никогда, поэтому почти ничего не взяла, кроме ребёнка и ушла сразу. Мои накопленные деньги, слава богу, хранились на работе.

Кстати, любовнице я очень благодарна, так как за полтора месяца до этого умерла моя мать, за ней от бабушки осталась большая квартира, которую она не приватизировала, поэтому я не могла вступить в наследство. Я подала в суд сразу после развода и таким образом оформила квартиру на себя.