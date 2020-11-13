Как ведет себя мужчина, который не хочет отношений

Иногда партнер просто приятно проводит время.

Один из главных вопросов, который возникает у каждой женщины через некоторое время после начала отношений, — есть ли у нашей пары будущее? Порой довольно сложно ответить на него однозначно, так как в каждой паре отношения развиваются по-разному. И все же мы можем подсказать некоторые признаки, которые нередко выдают несерьезность планов мужчины.

Вы не знаете, когда произойдет следующая встреча

Как правило, человек, который не стремится развивать с вами отношения, не планирует заранее встречу, так как сам не уверен, встретитесь вы или нет. В конце вашего типичного свидания он может запросто сказать: «Ну, давай, пока». Как вы понимаете, влюбленный человек никогда не оставит свою женщину в неизвестности, но если женщина не стоит на первом месте, с ее планами можно не считаться. Здесь важно понять, устраивает вас такой подход или нет, и уже в этом случае либо работать над отношениями и не бояться, что все может закончиться разрывом, если у вас с мужчиной разные планы, либо просто сообщить новому партнеру, что такой расклад дел вас не устраивает.

Он не хочет знакомиться с вашими близкими

Мужчина, для которого женщина в настоящий момент — просто развлечение, не будет спешить знакомить ее со своими друзьями и родными, и также не станет торопиться со знакомством с вашими близкими. Он не видит в этом смысла, и дело не в его стеснительности или занятости, он просто видит вероятность того, что в любой момент вы можете расстаться. Так какой смысл так сильно погружаться в жизнь женщины, если планов на будущее с ней все равно нет? Задумайтесь, если узнали свою ситуацию.

Мужчина не спешит давать вам официальный статус

Плавно вытекающий из предыдущего пункт — мужчина, не настроенный на серьезные отношения, едва ли станет представлять свою интимную партнершу как свою девушку. Все-таки между этими понятиями есть разница и довольно значительная. «Девушка» для мужчины представляет не только сексу альный интерес, но и может претендовать на партнера в семейных отношениях, чего нельзя сказать о просто «подруге».

Каждое ваше свидание заканчивается интимом

Как правило, если вы поддались страсти уже на первом свидании или сразу обозначили, что вас интересует лишь интим с этим мужчиной, нет ничего удивительного, что мужчина не будет стремиться что-то менять — его может и так все устраивать. В этом случае довольно сложно перейти на новый уровень в отношениях, особенно если вы ничего друг другу не обещали и у каждого из вас может быть даже еще один партнер. Если же вы изначально планировали развитие отношений, но мужчина упорно видит в вас только сексуальный объект, хотя могло пройти уже несколько месяцев с момента знакомства, шансов на то, что мужчина пересмотрит свое отношение, довольно мало.