Страны, в которых легко найти мужа

Демографическая разница зависит от разных условий. Например, от уровня ВВП, количества иммигрантов, климата и даже культуры. Поэтому получается, что где-то на чаше демографических весов перевешивают женщины, а где-то мужчины.
Взгляните на список стран, в которых мужское население превалирует, причем местами значительно. Возможно, это отличная возможность поехать и найти свою судьбу среди сотен одиноких мужчин. Только вот ехать придется довольно далеко — смотрите сами.
1. Норвегия
Не критично, но заметно: в холодной Норвегии мужчин на 12 тысяч больше, чем женщин.
2. Канада
В Канаде женщины часто выезжают из страны на заработки и больше не возвращаются по разным причинам. Из-за этого такие цифры: мужчин на 250 тысяч человек больше.
3. Англия
Как и во многих других свободных странах, девушки-англичанки часто уезжают за границу из-за работы или учебы. Поэтому мужчины-англичане остаются там совсем одни.
4. Индия
Вот действительно где «на 9 девчонок по статистике 10 ребят»: на 100 женщин в Индии обычно приходится 110 мужчин.
5. Швеция
Из-за прироста беженцев в стране мужчин стало на 15 000 больше.
6. Италия
Горячие итальянские мужчины в большинстве своем свободны. Все из-за того, что их девушки, не менее темпераментные, попросту не хотят связывать себя узами брака и вместо семьи выбирают карьеру.
7. Финляндия
В ходе исследования удалось выявить, что почти 260 тысяч мужчин в Финляндии не имеют пары. Причем участвовать в опросе согласились те, кому от 25 до 54. Вот так точно есть шанс найти своего верного спутника!
8. Китай
Фактически рекорд, ведь Китай и без того самая перенаселенная страна. В итоге мужчин аж на 34 миллиона больше, чем представительниц прекрасного пола.
9. Кипр
На Кипре фиксируется явная нехватка женщин. Точных цифр статистика не дает, но по настроению в стране это очень заметно.