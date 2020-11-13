Страны, в которых легко найти мужа

Демографическая разница зависит от разных условий. Например, от уровня ВВП, количества иммигрантов, климата и даже культуры. Поэтому получается, что где-то на чаше демографических весов перевешивают женщины, а где-то мужчины.

Взгляните на список стран, в которых мужское население превалирует, причем местами значительно. Возможно, это отличная возможность поехать и найти свою судьбу среди сотен одиноких мужчин. Только вот ехать придется довольно далеко — смотрите сами.

1. Норвегия

Не критично, но заметно: в холодной Норвегии мужчин на 12 тысяч больше, чем женщин.

2. Канада

В Канаде женщины часто выезжают из страны на заработки и больше не возвращаются по разным причинам. Из-за этого такие цифры: мужчин на 250 тысяч человек больше.

3. Англия

Как и во многих других свободных странах, девушки-англичанки часто уезжают за границу из-за работы или учебы. Поэтому мужчины-англичане остаются там совсем одни.

4. Индия

Вот действительно где «на 9 девчонок по статистике 10 ребят»: на 100 женщин в Индии обычно приходится 110 мужчин.

5. Швеция

Из-за прироста беженцев в стране мужчин стало на 15 000 больше.

6. Италия

Горячие итальянские мужчины в большинстве своем свободны. Все из-за того, что их девушки, не менее темпераментные, попросту не хотят связывать себя узами брака и вместо семьи выбирают карьеру.

7. Финляндия

В ходе исследования удалось выявить, что почти 260 тысяч мужчин в Финляндии не имеют пары. Причем участвовать в опросе согласились те, кому от 25 до 54. Вот так точно есть шанс найти своего верного спутника!

8. Китай

Фактически рекорд, ведь Китай и без того самая перенаселенная страна. В итоге мужчин аж на 34 миллиона больше, чем представительниц прекрасного пола.

9. Кипр

На Кипре фиксируется явная нехватка женщин. Точных цифр статистика не дает, но по настроению в стране это очень заметно.