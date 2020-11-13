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Жених отменил свадьбу из-за испорченной коллекции за 17 миллионов рублей 

Lenta.ru 23 часа назад
Жених отменил свадьбу из-за испорченной коллекции
Фото: ebay.com.au
Житель Китая отменил свадьбу из-за того, что брат его невесты бросил в аквариум дорогостоящую коллекцию карточек с персонажами манги. Об этом сообщает издание The Star.
Мужчина по фамилии Чжан (Zhang) собирал карточки с персонажами манги Yu-Gi-Oh!. Общая стоимость его коллекции составляла 1,5 миллиона юаней (17,5 миллиона рублей).
Невеста Чжана пришла пообедать к нему домой и привела маленького брата. Взрослые оставили ребенка в комнате жениха и ушли на кухню готовить еду. Когда Чжан вернулся в свою комнату, он обнаружил коробку с коллекционными карточками в аквариуме. Когда ребенка расспросили о случившемся, он признался, что бросил ящик в аквариум после того, как не смог открыть его.
Чжан впал в ярость и начал кричать на мальчика, ребенок заплакал. Узнав о произошедшем, невеста предложила Чжану компенсацию за уничтоженные карточки в качестве свадебного подарка. Это предложение только сильнее разъярило китайца.

Родители жениха поддержали девушку и сказали сыну, что он делает из мухи слона. Злой и расстроенный Чжан отменил свадьбу.

Карточная игра Yu-Gi-Oh! — японская коллекционная карточная игра, которая была популярна в начале 2000-х годах. В 2009 году она была внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая продаваемая карточная игра в мире: было продано более 22 миллионов карточек по всему миру. С тех пор у игры появилось много поклонников, а редкие эксклюзивные карточки можно продать очень дорого.
Ранее сообщалось, что несведущий покупатель разорвал пополам украденную из квартиры коллекционера в Гонконге ценнейшую рукопись Мао Цзэдуна. Он принял реликвию за подделку.
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