Три упражнения для женщин, чтобы повысить либидо

Женщинам намного сложнее достичь пика удовольствия во время близости. Иногда «спугнуть» момент икс может случайная фраза, телефонный звонок и даже разговор соседей через стенку. Женщинам нужно больше времени на то, чтобы мозг смог «догнать» тело. Есть несколько упражнений, которые помогут расслабиться в моменты любви.

Правильный настрой.

Научитесь возвращать свои мысли в «здесь и сейчас». Возьмите простой предмет (монетку, изюминку) и медленно, со всех сторон, изучите ее: на ощупь, на вид, на запах, на вкус. Задача – не отвлекаться на другие мысли.

Изучите свое тело.

Чтобы не комплексовать, если видны жировые складочки, научитесь принимать свое тело. Перед зеркалом рассмотрите свои руки, ноги, бедра, живот, уделите внимание и половым органам, попробуйте сконцентрироваться на принятии несовершенств и найти в них «изюминку». Мысленно скажите себе: «Я секси», «Мое тело вызывает желание».

В поисках гармонии.