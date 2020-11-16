6 поз для секса, которые помогут избежать развода

Чтобы любовная лодка вашей семьи не разбилась о серые камни быта, используйте быт для любви. Как часто вы с сожалением вздыхаете, вспоминая, как бушевала страсть, когда вы только начали жить под одной крышей? Вскоре мужчина вернулся к компьютерному уголку, а вы погрузились в повседневные домашние хлопоты.

Все чаще общение стало ограничиваться темами финансовых и бытовых проблем. Вы опасаетесь, как бы разговоры о ремонте, покупке кухонного гарнитура, планировании бюджета не затушили любовный огонь? Страстный секс возможно сохранить и в такой ситуации. Посмотрите на свою квартиру через фильтр эротических возможностей. Вы обнаружите новые места для занятия любовью.

Горячая прачка

Отправляйтесь вдвоем в ванную комнату, где находится стиральная машина-автомат. Она играет ключевую роль в эротическом приключении под названием «горячая прачка».

Включите стиральную машину в режим отжима и садитесь на вибрирующий агрегат. Обхватите ногами талию стоящего рядом мужа. Вибрация машины доставит вам новые ощущения, и ваш мужчина тоже ее почувствует. Теперь стирка будет вызывать и эротические ассоциации. Осталось выяснить, знают ли об этой позе производители стиральных машин.

Дельфин и русалка

Стиральная машина — не единственный предмет ванной комнаты, который можно использовать для воплощения эротических фантазий. Не забывайте о душевой кабинке и ванне. Последняя идеально подойдет для романтичной прелюдии. Пышная и ароматная пена внесет элемент интриги. Ваш мужчина с удовольствием примет предложение полежать в теплой воде. Можно сделать друг другу приятный массаж и поделиться событиями уходящего дня.

Совместный душ больше подходит для энергичного секса. Во время прелюдии не помешает воспользоваться смазкой на силиконовой основе, которая не смывается водой. С ней ласки под струями душа могут продолжаться долго. Используйте только влагоустойчивые эротические игрушки. Секс в душе или ванне часто приводит к беременности — довольно проблематично предохраняться во влажной среде.

Занимаясь любовью в ванне или в душе, важно помнить о мерах безопасности. Специальный противоскользящий коврик обеспечит надежную опору ногам. Обязательно проверьте надежность настенных креплений — во время секса вы, скорее всего, захотите за них ухватиться.

Изысканная кухня

Вспыхнувшая страсть — не повод покидать уютную кухню. Впустите спонтанность в вашу сексуальную жизнь! Конечно, придется обойтись без мягкой кровати. Чтобы получить незабываемое удовольствие, вполне сгодится кухонный гарнитур.

Любительницы комфорта могут подстелить мягкое полотенце. С другой стороны, холодная столешница гарантирует новые ощущения. Еще один приятный бонус — близость к холодильнику. Не исключено, что мужчина захочет подразнить ваши соски кубиками льда. Большой плюс «изысканной кухни» — доступность для мужчины груди партнерши.

Эротичный рецепт

Практически все пробовали секс на обеденном столе. Предлагаем испробовать еще одну вариацию кухонной страсти — оральный секс. Женщина ложится на стол на спину, а партнер опускается перед ней на колени или садится на стул. Получится идеальный кунилингус. Не исключено, что в холодильнике найдутся взбитые сливки, мед или еще какой-нибудь секретный ингредиент.

Диванная страсть

Остепенившиеся пары воспринимают диван, как спасительный остров для уставшего за день тела. Обычно на него десантируются, чтобы вздремнуть за просмотром фильма или телепередачи. Семьи со стажем напрасно вычеркивают диван из сексуальной жизни. Поверьте, в мягкой мебели есть секс-секреты.

Свежая эротическая идея — использовать во время секса мягкий подлокотник дивана. Партнерша прижимается к нему животом, позволяя партнеру войти сзади. Секрет позы кроется в подлокотнике и в женской анатомии. В процессе фрикций мягкая обивка как бы невзначай стимулирует клитор, отправляя женщину на вершину блаженства. Чтобы сохранить презентабельный вид дивана, лучше воспользоваться полотенцем.

Влюбленные коалы

Панды нравятся всем. Вспомните о милых зверюшках, когда будете заниматься сексом в спальне. Поза обнимающихся панд идеально подходит для выражения самых нежных чувств. Огромный бонус — возможность смотреть друг другу в глаза и сливаться в страстном поцелуе.

Женщина обвивает стоящего партнера руками и ногами, как коала — ствол дерева. В это время мужчина поддерживает ее за бедра. Не забывайте смотреть друг другу в глаза и крепко обниматься.

Страстный секс, как правило, свидетельствует о том, что вашей любви ничего не угрожает. Главное — испытывать обоюдное желание и наслаждаться от души. Не бойтесь воплощать сексуальные фантазии друг друга. Чередуйте свежие идеи с привычными позами, любите друг друга и будьте счастливы.