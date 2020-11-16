Названы причины отсутствия сексуального желания в паре

Врач-гинеколог Екатерина Борзенко дала ответ на один из самых популярных вопросов, связанных с либидо.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» , на сексуальное желание могут повлиять многие факторы, однако среди них особо выделяется неправильное питание. Пристрастие к жирной пище и фастфуду нарушает работу всего организма и неизбежно приводит к появлению лишнего веса и гиподинамии, что отрицательно сказывается на желании интимной близости.

Также гинеколог уверена, что к схожим результатам приводит и другая крайность — вечное соблюдение жестких диет с несбалансированным рационом, из которого исключены белки или сокращены до минимума углеводы. Кроме того, на уровень либидо могут повлиять стресс, хроническая усталость и прием антидепрессантов и других препаратов.

При этом Борзенко отметила, что нет единой нормы сексуальной активности: кому-то достаточно и одного полового акта в месяц, а для других — и 3 раза в неделю мало. Важно оценивать исключительно свой собственный организм и смотреть, есть ли отклонения от вашей личной нормы. При этом, если проблема действительно существует, нужно выявить первопричину, и только потом разбираться, как ее решить.