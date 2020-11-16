5 вещей, которые женщины не могли делать в 50-е годы

Трудно поверить, но еще в 1950-х годах женщинам были недоступны многие вещи, которые мы сегодня считаем само собой разумеющимися.

Борьба за права женщин легла в основу Женского освободительного движения в 19 веке, идеологии суфражисток начала 20 века и Независимого женского движения в СССР. Несмотря на то, что за столетие активисты прекрасной половины человечества добились большинства своих целей, даже в наши дни некоторые вопросы, касающиеся равноправия полов, остаются открытыми.

За последние несколько лет волна скандалов, связанных с харассментом, захлестнула Голливуд, а после него — и весь мир. Женщины из киноиндустрии начали активно выступать против домогательств со стороны мужчин, и эти смелые откровения не остались незамеченными.

Адам Сэндлер, Из-за подобных обвинений потеряли бывший статус и авторитет в глазах коллег такие знаменитости, как Харви Вайнштейн Ларс фон Триер , Вуди Аллен и многие другие. Таким образом, женщины громко заявили о том, что больше не намерены терпеть и замалчивать унижения со стороны мужчин на работе, которые пользуются своим положением для удовлетворения сексуальных потребностей.

Даже в более консервативных странах, чем Америка, где женщины испокон веков довольствовались второстепенной ролью в обществе, происходят позитивные изменения. Так, например, в Саудовской Аравии, где с 1950-х годов действовал запрет на вождение автомобиля женщинами, в июне 2018 года официально получила права и села за руль первая гражданка страны.

Казалось бы, середина 20 века была не так давно — но в действительности это был совсем другой мир, когда речь заходит о сексизме и правах женщин. Наши бабушки и даже, возможно, наши мамы не могли себе позволить делать многое из того, что мы в 21 веке принимаем как данность. Что же было недоступно представительницам прекрасной половины человечества в 1950-х годах?

Получить кредитную карту

Учитывая текущее количество банков, вам не нужно далеко ходить, чтобы найти кого-то, кто согласится оформить вам кредитную карту, даже если ваша кредитная история далека от идеальной. Но спросите женщину, пытающуюся получить ее во второй половине 20 века, и у нее, вероятнее всего, будет совсем другая история.

В те времена женщины, обращающиеся за кредитными картами в США, могли быть завалены множеством личных вопросов, в том числе о том, замужем ли они, планируют ли иметь детей и так далее. Многие банки также требовали от женщин, чтобы мужчина подписывал их заявки на кредитные карты. Даже Хиллари Клинтон вспоминает, как в 1970-х годах ей отказали в кредитной карте.

«Мне пришло письмо, в котором говорилось, что я не могу подать заявку на собственную кредитную карту, мне приходилось использовать карту моего мужа. И это не какая-то древняя история, — сказала она в интервью на Шоу Эллен Дедженерес (The Ellen DeGeneres Show). — Я зарабатывала больше денег, чем он, и я действительно была готова иметь свою кредитную карту».

Русские женщины не были ущемлены в правах на собственные кредитки по той простой причине, что это удобное новшество банковской сферы получило широкое распространение на территории СССР только в начале 1990-х годов. За тридцать лет до этого кредитные карты в нашей стране принимались лишь в структурах «Интуриста». Что уж говорить об обыкновенных гражданах и гражданках, если даже советская сборная получила карты VISA только накануне летних Олимпийских игр 1988 года в Сеуле?

Сделать аборт

Право на искусственное прерывание беременности и по сей день имеет своих сторонников и противников. Но в истории немало примеров, когда оно не только не признавалось за женщинами, но и сулило им большие проблемы. В средние века католическая церковь установила смертную казнь в качестве наказания за аборт. Но даже после ее отмены долгое время женщин, совершивших такой поступок, называли «убийцами».

К 20 веку в большинстве стран отношение к прерыванию беременности смягчилось. Советский Союз стал первой страной в мире, где аборты были разрешены на государственном уровне (1920 год). Однако через 16 лет после принятия соответствующего декрета право женщин на прерывание беременности было отменено. Так что к середине 20 века прекрасная половина человечества была лишена такой возможности — как в нашем государстве, так и в США, а также в странах Европы.

Конечно, несмотря на все запреты, аборты проводились подпольно, притом не только профессиональными акушерами-гинекологами, но и людьми, не имевшими к медицине никакого отношения. Более того, женщины и самостоятельно пытались избавиться от нежелательной беременности, что нередко приводило к летальным исходам. Положение их осложнялось тем, что им было страшно обратиться за медицинской помощью после самостоятельно проведенной операции.

Дело в том, что даже если бы врачам удалось спасти их жизнь, это не отменяло того, что этим женщинам предстояло предстать перед судом и ответить по всей строгости закона за совершенный аборт.

В итоге прерывание беременности было вновь легализовано в СССР в 1954 году. Женщинам из западных стран пришлось ждать еще дольше — в Англии аборты разрешили в 1967 году, в США — в 1973. При этом в штатах это историческое решение Верховного суда приобрело невероятный резонанс и получило имя «Роу против Уэйда» (по именам участников судебного процесса). А вот французы разрешили своим гражданкам избавляться от нежелательной беременности только в 1979 году. Сегодня в это поверить сложно, не правда ли?

Принять противозачаточные таблетки

Агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США одобрило противозачаточные средства в качестве контрацептива в 1960 году, но, согласно данным фонда Planned Parenthood, многие штаты, включая Коннектикут, фактически не позволяли врачам назначать его.

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Именно в то время Эстелль Грисволд, активистка борьбы за гражданские права женщин и тогдашний исполнительный директор Коннектикутского планирования семьи, открыла медицинский центр, обеспечивающий контроль рождаемости, что привело к ее немедленному аресту.

Она выиграла дело в Верховном суде (которое впоследствии стало известно под именем «Грисволд против Коннектикута»), и в 1965 году контроль над рождаемостью стал законным для замужних женщин. Этот прецедент создал импульс для расширения борьбы — можно сказать, что он стал предвестником другого громкого дела — а именно «Роу против Уэйда», благодаря которому были легализованы аборты.

Уже спустя два года после победы Грисволд к борьбе подключились крупные печатные издания. Так, например, TIME поддержал активистское движение, разместив на своей обложке в 1967 году изображение противозачаточных таблеток.

Первые противозачаточные таблетки появились в Советском Союзе в начале 1970-х, но их качество оставляло желать лучшего, поэтому Минздрав запретил назначать их пациентам. Спустя 10 лет ученые разработали противозачаточные таблетки нового поколения — они были более безопасны и действенны. Согласно данным издания «Комерсантъ», ходили слухи, что уже тогда они обрели большую популярность среди советских разведчиц, работавших «в постели с врагом».

Но одно дело — разведчицы, а совсем другое — обычные гражданки. Несмотря на огромное количество абортов в стране, Минздрав медлил с распространением противозачаточных препаратов (версий, почему так произошло, множество). Врачи продолжали убеждать советских женщин, что никакой контрацепции до первых родов не существует в природе. Только с распадом СССР противозачаточные таблетки стали доступны для всех гражданок постсоветского пространства.

Вступить в брак с гражданином другой страны

Этот запрет коснулся именно жителей Советского Союза. В 1947 году был издан указ, согласно которому не только брак с иностранцем, но даже романтические отношения с гражданином другой страны были объявлены вне закона.

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Конечно, возможность стать женой мужчины из иностранного государства оставалась — но в таком случае женщина должна была отказаться от советского гражданства, что приравнивалось к измене Родине. Более того, аннулировались все браки с жителями других стран, заключенные до издания запрета. От закона пострадали не только многие обычные советские граждане, состоящие в таких союзах после военных лет, но и известные личности.

Так, например, актриса Зоя Федорова , у которой в 1945 году завязался роман с заместителем военного атташе США Джексоном Тейтом, была арестована и приговорена к 25 годам лишения свободы, а сам Тейт был выслан из страны. Актрису освободили в 1955 году, но со своим возлюбленным она смогла увидеться только через 21 год после этого.

Чем же объяснялось такое бескомпромиссное решение руководителей страны в отношении браков? Основных причин было две. Во-первых, СССР остро нуждался в человеческих ресурсах для восстановления государства после войны. Молодые и сильные женщины и мужчины нужны были на Родине. Во-вторых, сыграл свою роль демографический фактор: помимо запрета браков с гражданами других государств действовал запрет на аборты и ужесточенные условия развода.

Как известно, запретный плод сладок. Особенно он сладок, должно быть, тогда, когда находится прямо у тебя перед носом. В 1957 году в Москве состоялся VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов, гостями которого стали 34 000 человек из 131 страны мира. Спустя 9 месяцев после его завершения в столице произошел «цветной» бэби-бум.

Представьте, в каком положении оказались женщины с такими детьми на руках. И даже несмотря на то, что вскоре после смерти Сталина запрет на браки с жителями других стран был отменен, во времена хрущевской «оттепели» советские женщины, которые были в отношениях с иностранцами, все еще подвергались несправедливой и незаконной дискриминации: их могли в любой момент уволить с работы и даже сослать в глубинку нашей необъятной страны.

Развестись с мужем из-за домашнего насилия

Если нанесение побоев и принуждение к действиям сексуального характера уже в 20 веке преследовалось по закону в большинстве развитых стран, то в отношении домашнего насилия не существовало никаких пояснений в государственных документах. Так, например, если женщина отказывала своему мужу в интимной близости, он мог поднять на нее руку и заставить ее делать то, что ему хочется. То есть домашнее насилие в принципе не рассматривалось как криминальное дело.

Как утверждает TIME, вплоть до 1970-х годов в Америке в большинстве уголовных кодексов штатов присутствовало такое определение «изнасилования», которое исключало возможность включить в него случаи домашнего насилия. Хотя в некотором смысле там все же были прописаны семейные отношения. Во-первых, даже если жена отвечала «нет» на предложение мужчины заняться сексом, то это не позволяло назвать произошедшее после этого «изнасилованием». Во-вторых, отказ жены в интимной близости мог послужить основанием для развода — со стороны мужа.

Однако в 1979 году произошло два случая, которые положили начало защите прав женщин в вопросах домашнего насилия на законодательном уровне. В начале года мужчина в Салеме, штат Орегон, был признан невиновным в изнасиловании своей жены, хотя оба заявили, что дрались до того, как вступили в интимную связь. Представительница Национальной организации женщин считает, что, несмотря на вердикт суда, «факт того, что подобный случай был рассмотрен» уже означал, что перемены витали в воздухе — что вскоре подтвердилось.

Осенью того же года впервые в истории Америки суд вынес обвинительный приговор за изнасилование в браке. Пьяный бармен из Салема, штат Массачусетс, ворвался в дом жены, проживающей отдельно от него, и изнасиловал ее. Нетрудно догадаться, что этот случай дал общественности понять, что домашнее насилие тоже существует: в тот момент пара находилась в процессе расторжения брака, а преступление сопровождалось вторжением в дом и жестокостью.

Тот случай дал серьезный толчок к тому, чтобы в законодательстве многих штатов стали появляться корректировки под понятием «изнасилование» (теперь случаи домашнего насилия также могли быть рассмотрены по этим статьям). В Советском Союзе развестись по причине домашнего насилия было невозможно. К тому же считалось, что «бьет — значит любит», поэтому женщины привыкли терпеть.

Хотя и на законодательном уровне даже в современной России женщины не могут чувствовать себя полностью защищенными в вопросе домашнего насилия (сегодня закон предусматривает административную ответственность за подобные случаи, только за повторные — уголовную), но появилось множество организаций и сообществ, которые помогают женщинам, оказавшимся в такой ситуации.

Кризисные центры по всей России готовы оказать психологическую и юридическую поддержку жительницам, пострадавшим от домашнего насилия, а также обеспечить их временным жильем. Внимание к этой проблеме сильно возросло. В советские времена женщины могли лишь писать робкие письма о том, что муж поднимает на них руку, в журнал «Крестьянка». В наше время они могут рассчитывать на поддержку женского сообщества. Конечно, проблему нельзя назвать решенной, но изменения постепенно происходят.

Разумеется, положение женщин в 20 веке (да и в современности) в разных странах сильно отличалось. В то время как американские гражданки были ущемлены в правах на равное с мужчинами образование, жительницы СССР уже учились в ведущих университетах страны.

Так учреждения ассоциации Лиги плюща не принимали в ряды своих студентов, обучающихся по программе бакалавриата, девушек вплоть до второй половины 20 века. Йель разрешил женщинам поступать на такие программы в 1969, а Колумбийский университет — только в 1983 году (до этого времени представительницы прекрасной половины человечества могли учиться лишь в колледже при университете).

В дополнение к этому во многих государствах мира женщины все еще борются за достойную оплату и адекватную длительность отпусков по беременности. Несмотря на многие проблемы, с которыми мы по-прежнему сталкиваемся в современном мире, нет никаких сомнений в том, что женщины добились значительных успехов в достижении равенства полов за последние 70 лет. Конечно, предстоит еще много работы в сфере защиты прав женщин, но прогресс уже сильно ощутим.