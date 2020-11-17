Женщина отказала девушке брата в жилье из-за секса

Женщина рассказала, что отказала возлюбленной ее брата в бесплатном проживании в ее доме. Пользовательница Reddit с ником Own_Cost2224 мотивировала это тем, что пара громко занимается сексом, и что каждый из них платит маленькую сумму за аренду. В комментариях многие юзеры поддержали ее.

48-летняя женщина объяснила, что живет в собственном доме, где есть три спальни. В жилище проживает и ее брат, которому 20 с небольшим лет. Он платит за аренду комнаты, но лишь одну треть от средней стоимости по рынку. По сути, деньги уходят на оплату его части коммунальных услуг.

При этом брат встречается с девушкой, и пара проводит большинство ночей именно у него в комнате, из-за чего собственнику часто бывает некомфортно.

«Должна сказать, хорошо быть молодым, потому что они занимаются сексом всю ночь напролет», — заметила автор поста и уточнила, что регулярно слышит звуки из спальни, в особенности крики возлюбленной родственника.

Недавно партнерша брата решила переехать к нему окончательно, однако хотела въехать не в его комнату, а в еще одну, третью спальню. Own_Cost2224 узнала об этом и договорилась встретиться с ней. В личном общении девушка возмутилась требованием платить за аренду, на что автор, не сдержавшись, прямо ей и сказала, что это не она занимается с ней анальным сексом. После этого гостья покраснела, а находившийся рядом возлюбленный рассмеялся.

В итоге теперь ее брат большую часть времени проводит в гостях у нее, а не в доме старшей сестры. Автор поинтересовалась, не была ли она излишне груба. В комментариях юзеры поддержали ее. Многие подчеркнули, что владелец сам вправе устанавливать правила. Некоторые при этом заметили, что вопрос можно было решить раньше и менее эмоционально, попросив пару не шуметь.