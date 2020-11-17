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Женщина отказала девушке брата в бесплатном проживании из-за громкого секса 

Lenta.ru 2 часа назад
Женщина отказала девушке брата в жилье из-за секса
Фото: Globallookpress.com
Женщина рассказала, что отказала возлюбленной ее брата в бесплатном проживании в ее доме. Пользовательница Reddit с ником Own_Cost2224 мотивировала это тем, что пара громко занимается сексом, и что каждый из них платит маленькую сумму за аренду. В комментариях многие юзеры поддержали ее.
48-летняя женщина объяснила, что живет в собственном доме, где есть три спальни. В жилище проживает и ее брат, которому 20 с небольшим лет. Он платит за аренду комнаты, но лишь одну треть от средней стоимости по рынку. По сути, деньги уходят на оплату его части коммунальных услуг.
При этом брат встречается с девушкой, и пара проводит большинство ночей именно у него в комнате, из-за чего собственнику часто бывает некомфортно.
«Должна сказать, хорошо быть молодым, потому что они занимаются сексом всю ночь напролет», — заметила автор поста и уточнила, что регулярно слышит звуки из спальни, в особенности крики возлюбленной родственника.
Недавно партнерша брата решила переехать к нему окончательно, однако хотела въехать не в его комнату, а в еще одну, третью спальню. Own_Cost2224 узнала об этом и договорилась встретиться с ней. В личном общении девушка возмутилась требованием платить за аренду, на что автор, не сдержавшись, прямо ей и сказала, что это не она занимается с ней анальным сексом. После этого гостья покраснела, а находившийся рядом возлюбленный рассмеялся.
В итоге теперь ее брат большую часть времени проводит в гостях у нее, а не в доме старшей сестры. Автор поинтересовалась, не была ли она излишне груба. В комментариях юзеры поддержали ее. Многие подчеркнули, что владелец сам вправе устанавливать правила. Некоторые при этом заметили, что вопрос можно было решить раньше и менее эмоционально, попросив пару не шуметь.
Ранее два брата пожаловались пользователям Reddit, что их отец очень громко занимается сексом со своей девушкой. Братья неоднократно просили отца вести себя тише, однако он отказывался. В итоге они нашли способ остановить его.
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