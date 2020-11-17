«Муж решил наказать сексом, но я его перехитрила»

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Мой муж, сколько я его помню, всегда был очень обидчивым. А я, в свою очередь, человек прямолинейный и не люблю ходить вокруг да около. На этой почве у нас нередко возникали конфликты.

И вот недавно. Он предложил заняться сексом в самый неподходящий момент: я уже очень сильно опаздывала на работу и не могла задержаться ни на секунду. В спешке что-то рявкнула и убежала.

Возвращаюсь домой, пытаюсь поцеловать его, — он отстраняется. Разговаривает со мной нормально, вроде бы не дуется, но тактильный контакт отвергает. Я сразу поняла, в чем дело, поэтому извинилась за свое поведение утром и начала расстегивать его ширинку. И что вы думаете? Он резко убрал мои руки, встал и ушел в другую комнату. Я за ним. Он сказал, что не хочет секса. Но я то-поняла, что муж решил наказать меня его отсутствием. Все семь лет совместной жизни залезал на меня при любой удобной возможности, а тут резко "не хочет секса". Так я и поверила.

Сначала решила посмотреть, на сколько его хватит. Прошла неделя, вторая, он был неприступен. Я и голая перед ним ходила, и грязные слова шептала на ухо перед сном, и всячески пыталась приставать к нему, но он был холоднее стены. Тогда я решила его перехитрить.

На несколько дней прервала свои попытки домогаться его. Вообще. Вела себя как он, что, естественно, начало его напрягать. А в один день надела новое шикарное белье, уединилась в спальне и начала самоудовлетворяться, не пытаясь быть тихой. Муж прибежал спустя минуту. Увидеть его реакцию было бесценно. Я своими глазами увидела, как он возбудился. Сначала попытался уйти, но потом вернулся ко мне, мы занялись сексом, и это было бесподобно. Я даже благодарна ему за небольшую передышку. Ведь, как известно, чем дольше ожидание, тем слаще наслаждение.