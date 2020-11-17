На одном из популярных женских форумов россиянки обсудили, как проверить, не изменяет ли муж, отправляясь в командировку. Подробнее об этом - в материале "Рамблера".

Пользовательница под ником Илиана поделилась своей историей. Женщина рассказала, что ее муж уехал в другой город на заработки, и теперь она подозревает его в измене (здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранены - прим. ред.)

"Как проверить на расстоянии врет или нет потому что были моменты что не брал трудку,то ласковый то радражительный . Сам по себе он спокойный ленивый флегматист долго был девственником,но не исключу что может с кем-то общаться и изменить (мало ли доверяй но проверяй)".

Виктория Т. категорично высказалась о том, что не нужно выходить замуж за мужчину, который часто пропадает в командировках, поскольку никому из партнеров такой брак счастья не принесет:

"Нефига за командировочного выходить замуж и не придётся подозревать. А так вы оба будете друг друга подозревать, трепать друг другу и себе нервы, ссориться, пока такая петрушка кому-то не настоелозит до края и вы не разбежитесь. Если командировки однодневные (на рабочий день), или дня на два-три один-три раза в году - это ещё терпимо. Но, если часто и по неделе-две-три - это нафиг нужно. Не поймёшь, не то ты замужем, не то нет. Ни помощи от такого, ни секса и нафиг такой сдался, пусть один живёт и в каждой командировке ахает новую бабёнку".

Другая пользовательница посоветовала Илиане сделать мужу сюрприз и неожиданно наведаться к нему:

"Ну, как проверить - только в гости туда внезапно приехать, типа вы соскучились, сюрприз и всё такое. Ну, а уж что или кого Вы там застанете, фиг знает. Надо оно Вам? С другой стороны, если детей у вас ещё нет, может, и надо - хоть время жизненное не будете терпеть, если что не так".

Еще одна россиянка уверена, - супруг изменяет автору. Иначе его поведение нельзя объяснить:

"Автор, ну если он по 2-3 дня не берет трубку или отмазывается, что типа не слышал, хотя как можно не услышать? Он что глухой на одно ухо у вас? Скорей всего есть измена конечно. А интуиция никогда не обманывает. Неслучайно ведь она у вас появилась".

Пользовательница Милана посоветовала обратиться к специалисту для того, чтобы вывести мужа на чистую воду:

"Нанять частного детектива, нанять человека, нанять человека, который ему взломает вк, инстаграм, мессенджеры, поставить шпионское приложение ему не телефон".