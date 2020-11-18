Девушка вышла замуж за брата и объяснила почему

Девушка рассказала, что вышла замуж за брата, а когда о таком родстве партнеров узнала ее подруга, то они поссорились и перестали общаться. Пользователь Reddit с ником notakethecookie рассказала про свой поступок и нашла ему необычное объяснение.

По словам девушки, с будущим мужем она познакомилась в колледже и они не были родственниками. Однако, когда он сделал ей предложение, родители пары встретились. Как оказалось, у девушки мать была вдовой, а у парня — разведенный отец.

«Да, сначала было странно и некомфортно, но потом мы поняли, что они влюблены. С нашего разрешения они начали встречаться и вскоре сыграли свадьбу», — пояснила автор.

Несмотря на уже родственные узы, они тоже поженились с возлюбленным, примерно на год позже родителей. Конфликт с подругой произошел, когда она узнала, что их родители вместе.

«Она назвала меня и моего мужа отвратительными, сказала, что не хочет, чтобы мы были рядом с ней, так как ей мерзко лишь от одного знакомства с нами. Она действительно вышла из себя и сбежала еще до того, как мы успели объяснить ситуацию», — рассказала notakethecookie.

Теперь она переживает за отношения с подругой, которой дорожит. По словам девушки, связаться с ней нет возможности, а место жительства не известно. Автор задумалась, а могли ли они с мужем и вправду поступить мерзко. В комментариях большинство юзеров посчитали такое недовольство необоснованным. Они засомневались, что девушка действительно была хорошей подругой. External-Count5252 подчеркнул, что «такая дружба вряд ли стоит того, чтобы бороться за ее спасение».