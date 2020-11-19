Блогерша рассказала, как вычислить изменников

Пользовательница TikTok под ником @trinniiitty назвала собственный способ распознать мужчин с активным профилем в Tinder. Ролик с объяснением опубликован на канале блогерши.

Женщина пояснила, что приложение для знакомств не будет показывать страницы тех людей, которые не пользуются Tinder больше недели. Поэтому если кто-то из знакомых юзера увидит его профиль, это будет означать, что тот заходил в программу хотя бы раз за последние семь дней. @trinniiitty предполагает, что ее способ позволит вычислять через Tinder изменников, которые говорят, что давно не сидят в приложении.

За несколько дней ролик набрал более 2,5 миллиона просмотров и 400 тысяч лайков. Пользователи оценили метод женщины. Часть из них признались, что видео помогло им раскрыть ложь вторых половинок.

«Вот так я поймала с поличным своего парня», — написала одна из зрительниц. «Значит, все это время мои подозрения были верны», — заявила другая.

Однако нашлись и те, кто усомнился в подобной проверке. Часть людей отметили, что если пролистать большое количество профилей за один раз, Tinder начнет показывать неактивных пользователей.