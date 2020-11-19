Что делать, если из отношений пропал секс

Даже в самых гармоничных отношениях нередко бывает так, что интимная близость в один момент исчезает. Еще месяц назад вы не могли насытиться друг другом, а теперь ложитесь спать, отвернувшись в разные стороны. Однако не стоит преждевременно ставить крест на своих отношениях.

Подробнее о том, что делать, если вы перестали заниматься сексом с партнером, — в материале "Рамблера".

Обдумайте причины самостоятельно

Задумайтесь: в какой момент интим пропал из ваших отношений? Возможно, не так давно вы родили ребенка и еще не готовы к близости. Вдобавок к этому, малыш не дает остаться с возлюбленным наедине. Или же вы оба переживаете сильный стресс на работе, и вам сейчас попросту не хочется секса. В таком случае переживать не стоит: скорее всего трудности временные.

Поговорите с партнером

Открытость и доверие — то, на чем строятся крепкие отношения. Очень важно говорить не только о своих желаниях, но и о вещах, которые вас не устраивают. Если у вас давно не было секса, но партнера это совершенно не заботит, напрямую спросите у него — почему. Откровенный разговор не только сблизит вас, но и поможет сделать интимную жизнь ярче.

Не обвиняйте себя

Если раньше муж срывал с вас одежду каждый вечер, а сейчас даже не обращает внимание на обнаженное тело, не стоит тотчас винить себя. Большая ошибка — думать, что сексуальная активность партнера снизилась лишь потому, что вы его больше не привлекаете. Существуют десятки причин, из-за которых мужчина становится менее активным в постели: от эмоционального выгорания до нехватки витаминов. Вот почему не стоит делать поспешных выводов.