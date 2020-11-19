Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Секс Беременность Свадьбы

Что делать, если из отношений пропала интимная близость 

Мира Маркина 1 час назад
Что делать, если из отношений пропал секс
Фото: depositphotos.com
Даже в самых гармоничных отношениях нередко бывает так, что интимная близость в один момент исчезает. Еще месяц назад вы не могли насытиться друг другом, а теперь ложитесь спать, отвернувшись в разные стороны. Однако не стоит преждевременно ставить крест на своих отношениях.
Подробнее о том, что делать, если вы перестали заниматься сексом с партнером, — в материале "Рамблера".

Обдумайте причины самостоятельно

Задумайтесь: в какой момент интим пропал из ваших отношений? Возможно, не так давно вы родили ребенка и еще не готовы к близости. Вдобавок к этому, малыш не дает остаться с возлюбленным наедине. Или же вы оба переживаете сильный стресс на работе, и вам сейчас попросту не хочется секса. В таком случае переживать не стоит: скорее всего трудности временные.

Поговорите с партнером

Открытость и доверие — то, на чем строятся крепкие отношения. Очень важно говорить не только о своих желаниях, но и о вещах, которые вас не устраивают. Если у вас давно не было секса, но партнера это совершенно не заботит, напрямую спросите у него — почему. Откровенный разговор не только сблизит вас, но и поможет сделать интимную жизнь ярче.

Не обвиняйте себя

Если раньше муж срывал с вас одежду каждый вечер, а сейчас даже не обращает внимание на обнаженное тело, не стоит тотчас винить себя. Большая ошибка — думать, что сексуальная активность партнера снизилась лишь потому, что вы его больше не привлекаете. Существуют десятки причин, из-за которых мужчина становится менее активным в постели: от эмоционального выгорания до нехватки витаминов. Вот почему не стоит делать поспешных выводов.
Видео дня. 4 продукта, которые нельзя есть каждый день
Женский форум 1
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как быстро избавиться от плесени в ванной
03:00
Как быстро избавиться от плесени в ванной
Своими руками
7 продуктов, которые нужны почкам
06:24
7 продуктов, которые нужны почкам
Здоровье
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
10:33
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
Еда
Одежда, от которой надо срочно избавиться
06:12
Одежда, от которой надо срочно избавиться
Мода Здоровье
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
03:40
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
Дом и сад
Звездные красавицы, бросившие мужей-миллионеров
04:07
Звездные красавицы, бросившие мужей-миллионеров
Звёзды Любовь
Что будет, если каждый день есть куркуму
08:31
Что будет, если каждый день есть куркуму
Еда Здоровье
Названы продукты с высоким содержанием витамина В
05:49
Названы продукты с высоким содержанием витамина В
Еда Здоровье
Как сделать губы пухлыми без инъекций
05:12
Как сделать губы пухлыми без инъекций
Красота
4 продукта, которые не стоит есть каждый день
06:08
4 продукта, которые не стоит есть каждый день
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение