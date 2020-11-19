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С его точки зрения: какие женщины чаще всего сводят мужчин с ума

WomanHit.ru
3 часа назад
Сегодня найти мужчину, которым хочется восхищаться и хвастаться перед подругами, довольно непросто — у такого человека тоже есть определенные требования к своей партнерше. Мы решили выяснить, какие же качества и особенности характера привлекают успешных мужчин в нашу жизнь.

Слабость в разумных пределах

Мужчина, который привык подчинять и руководить в рамках своей профессиональной деятельности, едва ли сможет смириться с такой же сильной женщиной рядом — два карьериста рано или поздно сведут друг друга с ума. Конечно, не нужно во всем проявлять беспомощность — это раздражает. Вы можете быть уверенной в себе женщиной, однако в общении с мужчиной не бойтесь показывать свои слабые места и не отказывайтесь от помощи, которую вам предлагает потенциальный партнер. Мужское нутро не сможет противостоять чувству нужности мягкой и нежной женщине.

Больше позитива

Успешные мужчины испытывают невероятный стресс, занимаясь своими будничными делами, а потому женщина, которая постоянно жалуется на жизнь, здоровье или подруг, практически не имеет шансов привлечь внимание статусного мужчины. Более того, не стоит прямо говорить о недостатках, которые не дают вам покоя, — этим можно поделиться с подругой, мужчина же ищет в общении с женщиной расслабление и покой, поэтому мыслим позитивнее и распространяем положительную энергию на людей вокруг.

Будьте самодостаточны

Основная ошибка современной девушки— стремление найти мужчину любыми способами, при этом игнорируя свою личность, а ведь именно это привлекает достойных мужчин. Не стоит удивляться, что мужчина уже через полчаса знакомства ищет повод, чтобы сбежать — одной внешности сегодня уже не хватает, ведь мужчины стали разборчивее.
Попробуйте сконцентрироваться не на охоте за будущим мужем, а на саморазвитии — подумайте, чем вам было бы интересно заниматься, и какие качества вы могли бы развить в себе. Будьте уверены, мужчина вашей мечты не сможет пройти мимо женщины, которая «горит» своим делом.
Любовь,
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