Секс без обязательств

Если зайти на сайты знакомств, то первыми вы увидите анкеты мужчин и женщин, которые ищут периодических приятных встреч и при этом без всяких обязательств. С одной стороны — хорошо, что они прямо заявляют о своих потребностях и не дают другим строить иллюзий на свой счет. С другой стороны — сам подход, сводящий всю гамму эмоций, огонь страсти между партнерами к механическому процессу, в корне не верен. Почему?

Рассказывает сексолог Виталий Азуров.

Есть такой замечательный анекдот: «Замуж можно выйти случайно, а в любовники надо выбирать человека надежного!» Несмотря на всю нелепость утверждения, в которой и есть часть юмора, доля истины в нем есть. Чтобы секс действительно принес удовольствие, надо открыться и довериться любовнику, сделать же это с первым встречным крайне затруднительно.

Комментарий специалиста: «То, что мы называем страстью, на самом деле результат работы нашего головного мозга, — уверен Виталий Азуров, — благодаря комбинации таких химических веществ, как допамин, окситоцин, тестостерон, в голове происходит маленький ураган, который и заставляет любовников в процессе интима получать максимум наслаждения. Вот только чтобы эти вещества выделились, только зрительного контакта и пары-тройки фраз недостаточно. Так, при сканировании мозга ученые выявили, что за эмоции в момент любовных утех отвечает особый участок органа — „хвостатое ядро“ — также оно связано и с пристрастиями, памятью, вниманием и силой эмоций. Именно этот участок должен активироваться, причем у мужчин сначала должна быть задействована фронтальная часть и основание мозга — те зоны, которые отвечают за длительную привязанность. То есть, по сути, стереотипы о том, что сильный пол скорее готов к отношениям без обязательств, не совсем верны. Соглашается он, конечно, быстрее, а вот полную гамму эмоций получить сможет только при романтической влюбленности и хорошенько привязавшись к избраннице.

А вот у дам сначала активизируются участки, связанные с памятью — мозг как бы собирает информацию о характере партнера, происходит своего рода „сканировка“, вот только одной встречи для этого мало»

Страх и риск

Для того, чтобы подарить нежность друг другу, обоим необходимо максимально расслабиться, чтобы чувствовать себя в безопасности и раскрыться друг другу. Но как сделать это с человеком, которого видишь в первый раз?

Комментарий специалиста: «Даже законы природы ограждают женщины от свиданий от обязательств, — объясняет Виталий Азуров. — Чтобы по-настоящему сильно возбудиться, даме необходимо полностью расслабиться и довериться, сделать это можно только с мужчиной, которого хорошо знаешь. Это как бы защита будущего потомства, гарантия того, что дети, родившиеся от такой встречи, будут обеспечены едой и под защитой отца. Организм не знает, что мы обманываем его средствами контрацепции, каждый раз для него — потенциальная возможность зачать ребенка. Секс с незнакомцем из интернета — это страх и риск, неизвестно за кого он себя выдает и кем на самом деле является. А там где стресс — ни о каком комфорте и речи быть не может, интим может быть и произойдет, а вот о кульминации процесса можно и не мечтать.

Но тогда зачем это все? Ведь суть одноразовых встреч — снять стресс и получить удовольствие. Есть, конечно, определенный процент дам, которые получают наслаждение от выработки адреналина — как правило, это очень темпераментные барышни, склонные рисковать. Да и представители сильного пола в последнее время тоже сильно напуганы — обычно встреча происходит на его территории, в квартире или в доме. Приводить к себе в жилище незнакомку из Сети — большой риск, она может оказаться мошенницей или даже воровкой».

Не все поцелуи одинаково безопасны

Провели ночь с незнакомкой или незнакомцем, которого повстречали на днях? Готовьтесь к возможным сюрпризам у врача. И хорошо, если это окажутся лишь инфекции, передающиеся половым путем.

Комментарий специалиста: «Спонтанный секс, который происходит практически сразу после первого свидания небезопасен для здоровья, — поясняет Виталий Азуров. –Партнер, если и предоставит соответствующую справку, где гарантия, что после сдачи анализов, у него не было еще контактов? Существующие меры контрацепции, в том числе презерватив, не дадут сто процентов гарантии. Страстный секс включает в себя и множество ласк, в том числе оральных, через которые можно подцепить практически все существующие заболевания. Ведь полость рта, это тоже слизистая, а если в ней есть микротрещинки, например от невылеченного зуба, то которую бактерии и вирусы прекрасно переселяются в ваш организм. Что уж говорить о более серьёзных заболеваниях — таких как ВИЧ, сифилис или гонорея? Одна ночь любви с незнакомкой, по сути, ставит под угрозу ваше здоровье».

Ни инструкции, ни гарантии

Ах, если бы к каждому человеку прилагалась инструкция, в которой были бы указаны все кнопочки, нажав на которые его можно завести. Но это, увы, фантастика. Что бы вместе закружиться в танго страсти, придется изучить его тело от и до и одной ночи для этого явно недостаточно

Комментарий специалиста: «Секс — это не просто механические движения, которые заканчиваются приятной разрядкой, — напоминает Виталий Азуров. — Фейерверк эмоций происходит именно в мозге, а получить его можно только, если раскрыться самому и при этом доставить удовольствие партнеру. Для этого важно уметь с уважением относиться к другому человеку, его желаниям и потребностям. Не уламывать, не манипулировать, не заставлять делать то, чего не хочется. Быть чутким и предусмотрительным. Понимать и практиковать понятие „взаимное согласие“. Иначе, вы или используете другого как сексуальный тренажер или становитесь им сами.

Есть даже такая поговорка у нас, сексологов: „Первый секс имеет все основания быть плохим“, сначала вы только знакомитесь с телом избранника, а он с вашим. Люди, недостаточно зная друг друга, зачастую стесняются, у мужчины обычно возникают проблемы с эрекцией, женщина не сразу может найти свою позу и движения, она боится, что любовник заметит ее целлюлит или потекшую тушь. Двое не решаются прямо сказать друг другу, какие ласки доставляют им наибольшее наслаждение. Поэтому редко первая ночь приносит оргазм хотя бы одной из сторон. Ну а свидания без обязательств не предполагают второй встречи, вы сами себя лишаете возможности получить хороший интим».

Думала перепихнуться, а сама влюбилась

Секс без обязательств на сайтах знакомств ищут не только мужчины, но и женщины. Бывает и так, что пока дама не готова вступить в новые отношения, возможно она чересчур занята карьерой или же предыдущий опыт оказался слишком печальным. Однако, если джентльмену в силу особенностей работы мозга одноразовые встречи будут просто приятны, то у девушек все намного сложнее.

Комментарий специалиста: «Основной гормон, который и определяет настроение дамы во время занятий любовью — это окситоцин, — делится знаниями Виталий Азуров. — его еще называют гормоном объятий. Он действует специфически, попутно заставляя даму верить, открываться и испытывать привязанность. Поэтому именно женщины после страстной ночи чувствуют безумное влечение и часто влюбляются в мужчину. По сути, гормону все равно, случайный парень оказался рядом или же это отец будущих детей — он правит балом одинаково. А вот мужчина получает выплеск допамина — обычного гормона удовольствия, который расслабляет и дарит ощущение блаженства. Механизм действия во многом похож на наркотический, будет хотеться еще и еще. А вот выбор девушки, с которой он его получит, определяющую роль не играет. В итоге партнеры оказываются в неравном положении — она на какое-то время влюбляется, а он просто озадачивается вопросом — как еще получить этого волшебного гормона».