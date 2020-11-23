Стартап Killing Kittens, основной специализацией которого является организация оргий, объявил о разработке первой в истории «соцсети для секса». Запуск продукта состоялся в честь 15-летия компании.

Новый сервис предназначен для наслаждения пользователями от участия в оргиях в период пандемии и социального дистанцирования, передает слова гендиректора Killing Kittens Эммы Сэйл издание Daily Star. При этом отдельный акцент в компании сделали на том, что разработкой приложения занимались исключительно программисты женского пола.

Представители Killing Kittens также отметили, что их продукт можно охарактеризовать как «оргию в вашем кармане» — вступать в интимную связь через приложение можно онлайн, при этом принимать участие в процессе могут сразу несколько человек.