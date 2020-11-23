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Секс Беременность Свадьбы

Разработана первая в истории «соцсеть для секса» 

Ferra.ru и ещё 1 2 часа назад
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Фото: Ferra.ru
Стартап Killing Kittens, основной специализацией которого является организация оргий, объявил о разработке первой в истории «соцсети для секса». Запуск продукта состоялся в честь 15-летия компании.
Новый сервис предназначен для наслаждения пользователями от участия в оргиях в период пандемии и социального дистанцирования, передает слова гендиректора Killing Kittens Эммы Сэйл издание Daily Star. При этом отдельный акцент в компании сделали на том, что разработкой приложения занимались исключительно программисты женского пола.
Представители Killing Kittens также отметили, что их продукт можно охарактеризовать как «оргию в вашем кармане» — вступать в интимную связь через приложение можно онлайн, при этом принимать участие в процессе могут сразу несколько человек.
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Любовь , Газета Daily Star
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